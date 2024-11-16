دبي: تأخيرات مرورية غداً بسبب بطولة "الترايثلون"
ستشهد العديد من الطرق في دبي حركة مرورية أكثر من المعتاد لليوم الثاني على التوالي بسبب نهائيات بطولة العالم للترايثلون T100.
سيكون هناك تأخير في الحركة المرورية على شارع جميرا وشارع الآثار وشارع الحديقة وشارع الميدان وشارع المنامة يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024 من الساعة 6:30 صباحاً وحتى 12:30 ظهراً ومن الساعة 1:30 ظهراً وحتى 4:00 عصراً.
أعلنت ذلك هيئة الطرق والمواصلات على موقعها الإلكتروني اليوم السبت.
ونصحت الهيئة السائقين بضرورة التخطيط لرحلاتهم بشكل مناسب واتباع العلامات الإرشادية للوصول إلى وجهاتهم بسهولة.
تقام منافسات اليوم الثاني من نهائيات بطولة العالم للترايثلون T100، والتي تعد جزءاً من تحدي اللياقة البدنية في دبي 2024 والذي يستمر شهراً، في 17 نوفمبر.
وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد كشفت في منشور سابق عن مسارات السباق لليوم الثاني صباحاً وبعد الظهر:
وكانت هيئة الطرق والمواصلات أعلنت في وقت سابق عن تأخيرات مرورية في أربعة طرق، هي شارع جميرا، وشارع الأطهر، وشارع الحديقة، وشارع الميدان، في اليوم الأول (16 نوفمبر) من نهائيات جولة الترايثلون العالمية T100.