دبي: تأخيرات مرورية غداً بسبب بطولة "الترايثلون"

وكانت هيئة الطرق والمواصلات أعلنت في وقت سابق عن تأخيرات مرورية في أربعة طرق، هي شارع جميرا، وشارع الأطهر، وشارع الحديقة، وشارع الميدان، في اليوم الأول (16 نوفمبر) من نهائيات جولة الترايثلون العالمية T100.