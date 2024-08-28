دبي: تأجير أدوات المائدة الفاخرة لتعزيز الاستدامة

وأضافت "بولتي": "هذا المفهوم المبتكر بدأ قبل عامين أو ثلاثة. استندنا في تطويره إلى دراسة العملاء التي أجريناها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اكتشفنا أن عملاءنا الفاخرين كانوا مستعدين إما لشراء أو تأجير العناصر الفاخرة. بناءً على ذلك، قمنا بتطوير منصة تلبي هذه الحاجة."