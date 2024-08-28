دبي: تأجير أدوات المائدة الفاخرة لتعزيز الاستدامة
كجزء من نهج مبتكر للحد من النفايات وتعزيز إعادة التدوير، قدمت شركة في دبي مفهوماً جديداً يسمح لمنظمي الحفلات بترتيب طاولة أنيقة وفاخرة دون إهدار المال.
خلال منتدى "الرحلة إلى صافي الصفر" الذي نظمته صحيفة "خليج تايمز" يوم الثلاثاء، أوضحت "فلورنس بولتي"، المديرة التنفيذية للاستدامة لدى مجموعة شلهوب، أن تأجير أدوات المائدة وأدوات الفضة قد أصبح شائعاً في الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت "بولتي" إلى أن هذا المفهوم يشبه إلى حد كبير تأجير حقائب اليد الفاخرة، التي تُعتبر رمزاً للمكانة الاجتماعية ويحملها المشاهير. بدلاً من إنفاق آلاف الدراهم على حقائب فاخرة أو أدوات فضية تُستخدم فقط بين الحين والآخر، يتيح تأجير هذه الأشياء للأشخاص الاستمتاع بالأشياء الفاخرة دون إهدار المال.
وأضافت "بولتي": "هذا المفهوم المبتكر بدأ قبل عامين أو ثلاثة. استندنا في تطويره إلى دراسة العملاء التي أجريناها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اكتشفنا أن عملاءنا الفاخرين كانوا مستعدين إما لشراء أو تأجير العناصر الفاخرة. بناءً على ذلك، قمنا بتطوير منصة تلبي هذه الحاجة."
وتابعت: "إنه أمر جيد لأنه يمنح عملاءنا المرونة في تغيير ترتيبات طاولاتهم وفقاً لموضوع العشاء. نحن نسعى لتقديم خيارات متنوعة تلبي مختلف الأذواق والاحتياجات."
وقالت "بولتي" إن نظام الإيجار يمثل فرصة جيدة لتعزيز الاستدامة. مشيرة إلى أن العملاء أو منظمي الحفلات يمكنهم الاختيار من بين مجموعة واسعة من أدوات المائدة، من الرسمية والأنيقة إلى أدوات المائدة التراثية، التي تتميز بأطباق عشاء كلاسيكية مميزة مع أكواب المشروبات والمياه.
كما توجد أيضاً أدوات مائدة من الكريستال اللامع مع طاولات فاخرة وقطعة مركزية مبهرة، أو طاولات مائدة حديثة بألوان ونقوش بسيطة.