دبي بوابة السفر إلى حافة الفضاء قريباً
تأمل شركة تهدف إلى جعل السفر إلى الفضاء أكثر بأسعار معقولة أن يكون لها موقع إطلاق في دبي، مما سيعطي المسافرين فرصة رؤية برج خليفة من حافة الفضاء. وقد شرح ممثلو شركة"سبيس بيرسبيكتيف" Space Perspective الرؤية التي لديهم.
وقال "مايكل سافاج"، الرئيس التنفيذي للشركة: "إن القدرة على الإطلاق فوق جزيرة النخلة والصعود إلى الأعلى ورؤية الموجة المتفجرة تحتها ورؤية كل هذه المعالم المميزة، هي واحدة من أجمل المناطق التي يمكننا الإطلاق منها".
وصرح "رومان شيبوروخا"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "سبيس في آي بي"، وهو شريك في هذا المشروع، لصحيفة خليج تايمز أن الشركة كانت متفائلة بإمكانية التوسع في هذه المنطقة. وقال: "لقد رأينا الكثير من الاهتمام من هذه المنطقة من دبي وأبو ظبي والمملكة العربية السعودية. عندما نجد الشريك المناسب، نأمل أن نبدأ العمليات من هنا".
بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها
وتهدف الشركة إلى جعل السفر إلى الفضاء أكثر سهولة ويسراً للجميع. ويقول رومان: "إذا كنت تريد الصعود إلى الفضاء باستخدام الدفع الصاروخي، فإن الأمر يتطلب التدريب، ولديك قوة 6 جي على صدرك. لدينا كبسولة مضغوطة تذهب إلى حافة الفضاء تحت بالون هيدروجيني. تتحرك بسرعة مذهلة تبلغ 12 ميلاً في الساعة أثناء رحلتك إلى حافة الفضاء. وأي شخص يمكنه ركوب طائرة تجارية متوسطة الحجم يمكنه ركوب مركبة فضائية إلى القمر".
وتبلغ تكلفة الرحلة نحو 460 ألف درهم، وتقدم الشركة رحلة تستغرق ست ساعات. ويوضح مايكل: "تستغرق الرحلة ساعتين. ويقضي المسافر ساعتين على حافة الفضاء في كبسولة ذات مقاعد فاخرة، ويطل على أكبر نوافذ تم إطلاقها إلى الفضاء على الإطلاق، حيث يمكنه الاستمتاع بتناول وجبة. وهناك مرحاض، تحسبًا لأي طارئ. نطلق عليه اسم البالون، حيث يمكنك الاستمتاع بالمناظر الخلابة. ثم تنزل برفق تحت البالون".
وبحسب موقع الشركة على الإنترنت، يمكن لصالة الفضاء استيعاب ما يصل إلى ثمانية ركاب وكابتن في وقت واحد. كما أوضح مايكل كيف عمل رومان على إحضار طاهٍ حائز على نجمة ميشلان على متن الطائرة. وقال: "لقد ساعدنا ذلك في إطلاق أول وجبة حائزة على نجمة ميشلان في الفضاء".
اهتمام
وقال رومان إن الشركة شهدت اهتماماً كبيراً بالشراكات وكذلك التذاكر. وقال: "لقد بعنا حتى الآن 1800 تذكرة ولدينا 225 مليون تذكرة في انتظار البيع. وبعضهم من أسر الطبقة المتوسطة المتوسطة، لذا فإن الأمر لا يقتصر على أصحاب الملايين والمليارات الذين يشترون هذه التذاكر. فالناس يوفرون ويتأكدون من حصولهم على التجربة التي يريدونها".
وأضاف أن بعض الناس يسحبون هذه الأموال من حساباتهم الادخارية. وقال: "نظر العديد من أبناء جيل طفرة المواليد الذين أخذوا هذه الأموال إلى أبنائهم وقالوا لهم: لن ترثوا 500 ألف دولار لأن أمي وأنا سنذهب إلى الفضاء. لقد اشتروا مقاعد كزوجين لأنهم شاهدوا كل هذه الصواريخ وطائرات ديسكفري وكل هذه الطائرات ترتفع في الثمانينيات والتسعينيات".