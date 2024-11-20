دبي بوابة السفر إلى حافة الفضاء قريباً

وصرح "رومان شيبوروخا"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "سبيس في آي بي"، وهو شريك في هذا المشروع، لصحيفة خليج تايمز أن الشركة كانت متفائلة بإمكانية التوسع في هذه المنطقة. وقال: "لقد رأينا الكثير من الاهتمام من هذه المنطقة من دبي وأبو ظبي والمملكة العربية السعودية. عندما نجد الشريك المناسب، نأمل أن نبدأ العمليات من هنا".