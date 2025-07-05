دبي: بصلة "العملاق الأحمر".. بحجم رأس طفل وطعم يُنسي المتذوق الدموع

لفتت بصلة بحجم رأس الطفل وتزن ما يقرب من كيلوغرام واحد انتباه المتسوقين وأصحاب المطاعم في سوق العوير بدبي.
يُباع هذا البصل الضخم بسعر 2.5 درهم للكيلوغرام في سوق بلوم بالعوير.
"لقد عملت في العوير لمدة 18 عامًا، ولم أر بصلة بهذا الحجم من قبل،" قال البائع المخضرم محمد ياسين، وهو يرفع واحدة بكلتا يديه. "إنها تقارب حجم الوجه."
البصل العملاق، المستورد من الصين، يقارب ثلاثة أضعاف حجم البصل العادي الذي يتراوح وزنه عادة بين 100 و 200 جرام.
"يأتي الناس إلى هنا بدافع الفضول. ينظرون إليها، يلتقطون الصور، يشترون واحدة، ثم يعودون لأخذ المزيد،" قال ياسين. "البعض لا يصدق أنها حقيقية حتى يلمسها."
وفقًا لياسين، يحتوي هذا البصل على نسبة عالية من الماء وله طعم مختلف قليلاً مقارنة بالبصل العادي. قال: "إنه أكثر حلاوة وأقل حدة. عندما يقطعه الناس، لا يبكون."
بسبب حجمها الكبير وقوامها الغني بالعصارة، يكتسب هذا البصل شعبية بين أصحاب المطاعم أيضًا. قال ياسين: "يشتريه الطهاة ومشترو المطاعم بكميات كبيرة". "يقولون إنه يمنح السلطات طعماً أفضل ويعمل بشكل جيد مع الصلصات أيضاً."
تحولت هذه الخضروات غير العادية إلى نوع من الجذب المحلي في السوق. أضاف ياسين: "أخبرني أحد الزبائن أنها ذكرته بطفولته عندما كانت الخضروات أكبر وألذ."
قال ياسين: "الأمر لا يتعلق بالحجم فقط. الناس يحبونها لأن طعمها جيد وتبرز."