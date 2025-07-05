دبي: بصلة "العملاق الأحمر".. بحجم رأس طفل وطعم يُنسي المتذوق الدموع

لفتت بصلة بحجم رأس الطفل وتزن ما يقرب من كيلوغرام واحد انتباه المتسوقين وأصحاب المطاعم في سوق العوير بدبي.

يُباع هذا البصل الضخم بسعر 2.5 درهم للكيلوغرام في سوق بلوم بالعوير.

"لقد عملت في العوير لمدة 18 عامًا، ولم أر بصلة بهذا الحجم من قبل،" قال البائع المخضرم محمد ياسين، وهو يرفع واحدة بكلتا يديه. "إنها تقارب حجم الوجه."

البصل العملاق، المستورد من الصين، يقارب ثلاثة أضعاف حجم البصل العادي الذي يتراوح وزنه عادة بين 100 و 200 جرام.

"يأتي الناس إلى هنا بدافع الفضول. ينظرون إليها، يلتقطون الصور، يشترون واحدة، ثم يعودون لأخذ المزيد،" قال ياسين. "البعض لا يصدق أنها حقيقية حتى يلمسها."