دبي: برنامج رعاية يوفر بيئة أسرية للأطفال المحرومين

في الشريعة الإسلامية، لا يجوز أن يحمل الأطفال المحتضنون اسم الوالدين المحتضنين. وتختار الهيئة اسماً عشوائيًا مكوناً من أربعة أجزاء للطفل دون أن يوحي بأنه مجهول النسب أو يحمل أي إهانة. ويجب أن يكون الاسم شائعًا في المجتمع الإماراتي. ويمكن للوالدين اختيار الاسم الأول إذا كان الطفل مولودًا حديثًا ومحتضنًا، حيث أن معظم الأطفال المحتضنين هم دون سن الثانية.