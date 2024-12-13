دبي: برنامج تدريبي شامل لتطوير العاملين الاجتماعيين

"قامت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع جامعة برمنجهام لتنفيذ برنامج يهدف إلى تزويد العاملين في المجال الإنساني بأحدث المعارف وأفضل الممارسات العالمية في العمل الاجتماعي."

"سيقدم البرنامج التدريبي مجموعة من الدورات المتخصصة في مجالات مختلفة من العمل الاجتماعي، ويهدف إلى تطوير كوادر مهنية قادرة على تقديم الدعم والمساعدة بكفاءة لجميع فئات المجتمع."

وقالت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: "ستسهم هذه المبادرة في إعداد وتطوير كوادر مهنية قادرة على تحقيق تأثير إيجابي مستدام على المجتمع. كما أنها لن تعزز كفاءة العاملين في القطاع الاجتماعي فقط، بل ستؤسس أيضاً لجيل جديد من القادة الاجتماعيين المؤهلين لمواجهة التحديات الاجتماعية المستقبلية."

ويأتي إطلاق البرنامج تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.