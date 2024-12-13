دبي: برنامج تدريبي شامل لتطوير العاملين الاجتماعيين
إطلق برنامج تدريبي جديد لتأهيل العاملين الاجتماعيين في الجهات الحكومية في جميع أنحاء دبي.
"قامت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع جامعة برمنجهام لتنفيذ برنامج يهدف إلى تزويد العاملين في المجال الإنساني بأحدث المعارف وأفضل الممارسات العالمية في العمل الاجتماعي."
"سيقدم البرنامج التدريبي مجموعة من الدورات المتخصصة في مجالات مختلفة من العمل الاجتماعي، ويهدف إلى تطوير كوادر مهنية قادرة على تقديم الدعم والمساعدة بكفاءة لجميع فئات المجتمع."
وقالت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: "ستسهم هذه المبادرة في إعداد وتطوير كوادر مهنية قادرة على تحقيق تأثير إيجابي مستدام على المجتمع. كما أنها لن تعزز كفاءة العاملين في القطاع الاجتماعي فقط، بل ستؤسس أيضاً لجيل جديد من القادة الاجتماعيين المؤهلين لمواجهة التحديات الاجتماعية المستقبلية."
ويأتي إطلاق البرنامج تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.
البرامج المستهدفة
"يتضمن برنامج التدريب تحليلاً شاملاً للفجوات المهارية في القطاع الاجتماعي في دبي، بما في ذلك مراجعة دقيقة للأنظمة والتشريعات الحالية، بالإضافة إلى تقييم مدى توافق المؤهلات المهنية مع المعايير الدولية."
وبناءً على هذه النتائج، سيتم تطوير سلسلة من برامج التدريب المستهدفة، مع التركيز على التخصصات الرئيسية، مثل حماية الطفل، ودعم كبار السن، وإدارة الحالات الاجتماعية.
وستتيح هذه البرامج للمهنيين اكتساب مهارات متقدمة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة للمجتمعات المحلية.
ويبدأ برنامج التدريب بورشة عمل تعريفية يشارك فيها 121 متخصصاً من المتخصصين الاجتماعيين والمستشارين من الجهات الحكومية في دبي.
وقال الدكتور أنتوني مورفي من جامعة برمنجهام: "نحن سعيدون بالشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي في هذا البرنامج المهم الذي يساهم في النمو. إن تبادل المعرفة والخبرة والسعي نحو التميز هو شرف كبير وامتياز لجامعة برمنجهام، ونحن نعتبره بداية لشراكة واسعة قائمة على الطموح والأخلاق."