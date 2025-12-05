دبي برائحة الصنوبر: أشجار الميلاد الطازجة تحول السوق شتوياً

مع حلول ديسمبر وتغير الطقس إلى البرودة، ترحب الأسواق في دبي بالموسم بطريقة احتفالية من خلال تخزين أشجار عيد الميلاد الطازجة. هذا الأسبوع، تحولت شوارع السطوة إلى سوق شتوي صغير، محاطة بأشجار التنوب الخضراء من الدنمارك وكندا، وملأت رائحة الصنوبر الحادة الهواء الصباحي. بدأ المتسوقون يتجمعون في الشوارع، يقارنون الأحجام، يفحصون الإبر، ويختارون القطعة المركزية المثالية لمنازلهم.

بالنسبة للعديد من السكان، يمثل وصول هذه الأشجار بداية عيد الميلاد في الإمارات وقال التجار إن الاستفسارات - والإثارة - جاءت مبكرًا هذا العام.

استفسارات مبكرة، اندفاع أكبر

قال أحمد، أحد البائعين القدامى في السطوة: “بدأ الناس يسألون عن الأشجار في نهاية نوفمبر. عادةً ما يأتي العملاء في الأسبوع الأول من ديسمبر، لكن هذا العام بدأت الاستفسارات في وقت مبكر جدًا. أرادت العائلات حجز أشجارها حتى قبل وصول الحاويات.”

مع بداية ديسمبر، تدفق السكان إلى السوق، بعضهم يختار أشجارًا طويلة للمنازل الفسيحة، وآخرون يختارون أشجارًا مدمجة للشقق الصغيرة.

تنوب طازج من الدنمارك وكندا

أكبر الوافدين هذا العام هي أشجار التنوب الدنماركية التي يبلغ ارتفاعها من 8 إلى 9 أقدام، والتي أصبحت بسرعة مفضلة بين المتسوقين.

قال غطاس، تاجر آخر: “معظم أشجارنا الكبيرة تأتي من الدنمارك. شجرة بارتفاع 8 إلى 9 أقدام تكلف حوالي 750 درهم، والناس يحبونها لأنها تبدو رائعة وتملأ المنزل برائحة احتفالية طبيعية.”

عادت أشجار التنوب الكندية أيضًا إلى سوق الإمارات هذا الموسم. تُعرف هذه الأشجار بلونها الأخضر الداكن وشكلها الكثيف.

“هذه الأشجار قوية جدًا وتبقى طازجة لمدة حوالي 45 يومًا إذا اعتنيت بها بشكل صحيح”، قال أحمد. “يفضل السكان الذين يستضيفون التجمعات أو العشاء في العطلات الأشجار الكندية والدنماركية لأنها تبقى خضراء طوال الموسم.”

أشجار أصغر للشقق

إلى جانب أشجار التنوب العملاقة، قدم التجار هذا العام خيارات أصغر لأولئك الذين يعيشون في مساحات ضيقة.

“للأشخاص الذين يريدون شيئًا صغيرًا، لدينا أشجار صغيرة من هولندا”، قال غطاس. “تأتي مع تربة في وعاء، تكلف حوالي 200 درهم، وتنمو حتى قدمين. في الداخل، يمكنها البقاء لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر.”

هذه الأشجار تحظى بشعبية خاصة بين الأزواج الشباب والطلاب والعائلات الذين يريدون شجرة إضافية لغرف الأطفال.

كيف تسافر الأشجار إلى دبي؟

وراء الاحتفالات تكمن رحلة تستغرق شهرًا عبر البحار. بمجرد قطع الأشجار في أوروبا أو أمريكا الشمالية، يتم لفها في شبكات وتخزينها في حاويات مبردة للحفاظ على طزاجتها. بعد السفر لمدة تقارب 25 يومًا، تصل إلى الإمارات العربية المتحدة ويتم نقلها إلى غرف التخزين الباردة قبل عرضها.

كل صباح، يجلب التجار 30 إلى 45 شجرة طازجة، يفتحونها بعناية، ويهزونها برفق للتخلص من الإبر الجافة. “نحن دائمًا نعرض على العميل الشجرة الفعلية، ثم نعيد تغليفها بشكل أنيق للتسليم”، قال غطاس.

وصلت الأشجار الطازجة أيضًا إلى محلات السوبرماركت في جميع أنحاء دبي. تقدم المتاجر خيارات أصغر، تبدأ من 169 درهم لشجرة بطول متر واحد (حوالي 3.2 قدم). لأولئك الذين يبحثون عن شيء أكبر، تخزن السوبرماركت أيضًا أشجار بطول مترين (حوالي 6.5 قدم) بسعر 299 درهم.