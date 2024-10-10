بدء ترشيح المعلمين المتميزين للإقامة الذهبية

بدأت مدارس دبي بتشكيل لجنة داخلية لتقييم متطلبات التقديم للحصول على التأشيرة الذهبية للمعلمين، وذلك وفقاً لتوجيهات هيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وقد تم تشجيع المدارس على ضمان الامتثال للمعايير المطلوبة قبل تقديم الطلبات الفردية عبر النظام الإلكتروني للهيئة.

واعتباراً من 15 أكتوبر 2024، سيتمكن المعلمون المتميزون في القطاع الخاص بدبي من التقديم للحصول على تأشيرات الإقامة الذهبية.

وستشمل هذه التأشيرات المعلمين في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الدولية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود دبي لتعزيز المواهب، والاستثمار في رأس المال البشري، وتكريم المعلمين الذين يسهمون في إلهام وتوجيه الأجيال القادمة.