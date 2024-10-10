بدء ترشيح المعلمين المتميزين للإقامة الذهبية
بدأت مدارس دبي بتشكيل لجنة داخلية لتقييم متطلبات التقديم للحصول على التأشيرة الذهبية للمعلمين، وذلك وفقاً لتوجيهات هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
وقد تم تشجيع المدارس على ضمان الامتثال للمعايير المطلوبة قبل تقديم الطلبات الفردية عبر النظام الإلكتروني للهيئة.
واعتباراً من 15 أكتوبر 2024، سيتمكن المعلمون المتميزون في القطاع الخاص بدبي من التقديم للحصول على تأشيرات الإقامة الذهبية.
وستشمل هذه التأشيرات المعلمين في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الدولية. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود دبي لتعزيز المواهب، والاستثمار في رأس المال البشري، وتكريم المعلمين الذين يسهمون في إلهام وتوجيه الأجيال القادمة.
مراجعات شاملة
وفي إخطار حديث لمدراء المدارس، دعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA) المدارس لترشيح معلمين متميزين للتأهل للتأشيرة الذهبية، وأوصت بإنشاء لجان داخلية لمراجعة متطلبات الترشح بشكل شامل. وتهدف هذه المبادرة إلى تكريم المعلمين الذين أظهروا التميز والابتكار في قطاع التعليم الخاص بدبي.
قال "ريتشارد جون درو"، مدير مدرسة جميرا للبكالوريا: "لقد دعمت مؤسسة التعليم مدارسها بشرح "المعايير" المطلوبة حتى يتمكن الموظفون من مراجعتها قبل اتخاذ القرار بشأن التقديم. يجب على أي عضو من هيئة التدريس يرغب في التقديم إرسال معلوماته إلى المدير، الذي سيكون له القرار النهائي بشأن الطلب".
وتهدف هذه المبادرة، التي تم الإعلان عنها في 5 أكتوبر للمعلمين المتميزين في قطاع التعليم الخاص، إلى تكريم المعلمين الذين برهنوا على التميز والإبداع والتفاني العميق في بناء مستقبل دبي عبر التعليم.
وأضاف: "تم إرسال ورقة أسئلة وأجوبة للموظفين لمساعدتهم في تحديد ما إذا كانوا يستوفون المتطلبات اللازمة لتقديم طلب ناجح. كانت الأسئلة والأجوبة واضحة ومختصرة، وقد أبدى الموظفون ردود فعل إيجابية جداً حول مدى فائدة هذه الوثيقة."
وأشار مدراء المدارس إلى أن المرشحين سيخضعون لعملية تقييم دقيقة وفقاً للمعايير المحددة، بالإضافة إلى اعتماد المدارس على وثائق التقييم من السنوات السابقة وأدائهم في الفصول الدراسية لتحديد أهلية المعلمين للحصول على التأشيرة الذهبية.
وأضاف "درو": "لقد أبدى خمسة موظفين اهتمامهم بالتقديم لهذه الفرصة. ورغم أن العملية لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنني أشعر أن الموظفين متحمسون لهذه الفرصة المميزة."
سياسات الموارد البشرية قيد المراجعة
أكدت المدارس أن عملية الترشيح الخاصة بها تتماشى بشكل دقيق مع إرشادات هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مما يضمن استيفاء المعايير المعتمدة للتميز.
قالت "سانغيتا تشيما"، مديرة مدرسة أميتي دبي: "نأخذ أيضاً بعين الاعتبار الإنجازات والمساهمات المحددة داخل مجتمعنا المدرسي. وهذا يمكّننا من تكريم المعلمين الذين لا يلتزمون فقط بمعايير الهيئة، بل يجسدون أيضاً القيم والرؤية الخاصة بمدرستنا، مما يضمن أن تكون الترشيحات شاملة وهادفة."
كما تقوم المؤسسات بمراجعة سياساتها في مجال الموارد البشرية لضمان توافقها مع عملية الترشيح للتأشيرة الذهبية وإرشادات هيئة التعليم.
وأضافت: "أي تحديثات ضرورية ستركز على إدراج معايير واضحة للترشيحات، وتقدير المساهمات المتميزة، وضمان الشفافية خلال عملية الاختيار."
كثيرون "راغبون في التقديم"
وأشار مدراء المدارس إلى وجود "ضجة كبيرة" بين مجتمع التعليم منذ أن بدأت المؤسسات إخطار هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
قالت "تشيما": "لقد تلقينا بالفعل عدة استفسارات، ويبدو أن الكثيرين متحمسون لمعرفة المزيد عن عملية الترشيح والفرص التي تقدمها التأشيرة الذهبية. يُعد هذا الحماس مصدر إلهام حقيقي".
كما أكد مدراء المدارس أن تقييم المرشحين سيعتمد فقط على "تلبية جميع جوانب" معايير الأهلية.
وقالت "شيلا مينون"، مديرة مدرسة السفير بدبي: "ستقوم لجنة داخلية مكونة من الأعضاء التنفيذيين لمجلس إدارة المدرسة بمراجعة المتطلبات والمستندات للتأكد من الامتثال للمعايير قبل تقديم الطلبات الفردية إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية عبر نظام الخدمات الإلكترونية الذي سيفتح في 15 أكتوبر 2024".
وأضافت أن "العديد من المعلمين حريصون على التقدم، ومع وضوح المتطلبات في الوثائق، فإن عدد الاستفسارات في الوقت الراهن محدود، وقد طُلب من المعلمين جمع الوثائق والأدلة اللازمة".