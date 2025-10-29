دبي: "باركا دوت" النجاح لا يحمي النساء من التمييز بل يمنحهن قوة لمواجهة العالم

وأشارت دوت إلى أن المساواة يجب أن تُناقش في مكان العمل والبيت معاً. وقالت: "الرجال أيضاً يعانون من التنميط". وتابعت: "إن الحوار حول النوع الاجتماعي، والتأثيرات الأبوية والثقافية التي تجعلنا نعتذر عن طموحاتنا، تفرض أيضاً نوعاً من الضغط على الرجال ليكونوا على نحو معين. والرجال يشعرون بأنهم موضع حكم عندما لا يكونون كذلك. وأعتقد أنه عندما نبدأ في إزالة الحواجز التي تمنعنا من خوض حوار صادق مع بعضنا البعض، حينها فقط نبدأ بإجراء حوار حقيقي خالٍ من الاعتذار".