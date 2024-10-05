الإمارات
دبي: انقلاب مركبة على طريق رئيسي باتجاه الشارقة
ازدحام مروري يتسبب بالتأخير 35 دقيقة
إذا كانت خططك لعطلة نهاية الأسبوع تتضمن التوجه إلى الشارقة، فيجب عليك تجنب سلوك طريق الشيخ محمد بن زايد. وتوجهت شرطة دبي إلى X يوم السبت لإبلاغ السائقين عن انقلاب مركبة على الطريق المزدحم.
وقعت الحادثة بالقرب من جسر المحيصنة أثناء التوجه إلى الشارقة، حيث يستغرق عبور المسافة البالغة 6.9 كيلومترات 4 دقائق عادة، أما الآن فيستغرق عبورها 35 دقيقة.
دعت شرطة دبي في نشرتها التحذيرية السائقين إلى توخي الحذر والبقاء في أمان.