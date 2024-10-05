دبي: انقلاب مركبة على طريق رئيسي باتجاه الشارقة

إذا كانت خططك لعطلة نهاية الأسبوع تتضمن التوجه إلى الشارقة، فيجب عليك تجنب سلوك طريق الشيخ محمد بن زايد. وتوجهت شرطة دبي إلى X يوم السبت لإبلاغ السائقين عن انقلاب مركبة على الطريق المزدحم.