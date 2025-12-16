دبي: انخفاض طفيف في أسعار الذهب بعد ارتفاع حاد

بعد عطلة نهاية أسبوع من ارتفاع الأسعار الحاد، انخفض الذهب قليلاً صباح الثلاثاء. عندما فتحت الأسواق، انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 516.75 درهم من 521.25 درهم للجرام يوم الاثنين.
وفي الوقت نفسه، كانت أسعار العيارات 22 و21 و18 و14 عند 478.50 درهم و458.75 درهم و393.25 درهم و306.75 درهم للجرام على التوالي. وبلغت أسعار الذهب الفورية 4,274.11 دولار في الساعة 9:30 صباحاً، بانخفاض 0.74 في المائة منذ الأمس.
أسعار الفضة الفورية انخفضت أيضاً بنسبة 1.76 في المائة لتصل إلى 62.49 دولار.
أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك أشار إلى أن الذهب كان يتداول بأسعار قريبة من أعلى مستوى قياسي وصل إليه في أكتوبر، بعد انخفاض طفيف. وقال: "الانتعاش تبع انفصالاً واضحاً عن منطقة التوحيد الأخيرة حول 4,200 دولار، مما يبرز مدى قوة الطلب الأساسي".
الأسبوع الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من 3.5 إلى 3.75. وأضاف أن الخفض الأخير أعاد إشعال النقاش حول مسار السياسة حتى عام 2026، لكن الذهب لم يعد يرتفع بشكل رئيسي بسبب تغييرات أسعار الفائدة.
وقال: "الدعم يستمر في القدوم من مزيج من الدولار الأضعف، وتخفيف العوائد الأمامية، والأهم من ذلك، الشراء المستمر من قبل البنوك المركزية غير الغربية والمستثمرين الحقيقيين على مستوى العالم من خلال الصناديق المتداولة في البورصة".
"زادت الحيازات الإجمالية في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المدرجة أساسًا في الولايات المتحدة وأوروبا بحوالي 15 مليون أوقية هذا العام، مما يعوض أكثر من التصفية الصافية التي شوهدت خلال السنوات الثلاث السابقة. هذا الطلب يعكس بشكل متزايد رغبة في تقليل الاعتماد على الدولار بدلاً من التحوط من تحركات العملة قصيرة الأجل."
بالنظر إلى المستقبل، وفقًا لأول، تبدو أسعار الذهب والفضة والمعادن الثمينة الأخرى قوية وتوقع أنه في عام 2026، من المرجح أن يصل الذهب إلى علامة 5000 دولار وأن تقف الفضة عند 75-80 دولارًا.
"تظل ظروف السوق الفعلية ضيقة، بينما يظهر الطلب المؤسسي وطلب البنوك المركزية على الأصول الصلبة القليل من علامات التلاشي وسط عدم اليقين السياسي، ومخاوف التضخم المستمرة، وتوسع العجز المالي وتغير الأنظمة النقدية،" قال.
"على أساس نسبي، يبدو الذهب أيضًا أقل تمددًا مقابل الفضة مما كان عليه في وقت سابق من هذا العام، بعد الارتفاع الأخير في الفضة الذي أعاد نسبة الذهب إلى الفضة نحو متوسطها لمدة 30 عامًا حوالي 68 أوقية من الفضة لكل أوقية من الذهب. ومع ذلك، غالبًا ما يقوى الذهب بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر وحتى أواخر فبراير، وهو نمط هذا العام تعززه الظروف المالية الأسهل، وتوسع الميزانية العمومية من خلال شراء سندات الخزانة، وتوقعات بأن القيادة النقدية الأمريكية في عام 2026 قد تميل نحو موقف أكثر تساهلاً."