دبي: انخفاض طفيف في أسعار الذهب بعد ارتفاع حاد

"على أساس نسبي، يبدو الذهب أيضًا أقل تمددًا مقابل الفضة مما كان عليه في وقت سابق من هذا العام، بعد الارتفاع الأخير في الفضة الذي أعاد نسبة الذهب إلى الفضة نحو متوسطها لمدة 30 عامًا حوالي 68 أوقية من الفضة لكل أوقية من الذهب. ومع ذلك، غالبًا ما يقوى الذهب بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر وحتى أواخر فبراير، وهو نمط هذا العام تعززه الظروف المالية الأسهل، وتوسع الميزانية العمومية من خلال شراء سندات الخزانة، وتوقعات بأن القيادة النقدية الأمريكية في عام 2026 قد تميل نحو موقف أكثر تساهلاً."