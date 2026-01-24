دبي: امرأة تخسر 10آلاف درهم في احتيال مكتب عمالة منزلية وهمي

أصدرت شرطة دبي تحذيرًا بعد أن خسرت امرأة 10,000 درهم لمكتب توظيف مزيف تم الترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي.

تقول السلطات إن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت غالبًا ما تبدأ بعروض جذابة وتتصاعد بسرعة، مما يترك الضحايا غير قادرين على الاتصال بالجناة.

يُحث الجمهور على تجنب التعامل مع مكاتب التوظيف غير الموثوقة أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تقدم عمالة منزلية، والامتناع عن الانخداع أو التعامل مع أفراد مجهولين خارج القنوات القانونية.

يُشجع أي شخص يواجه عروضًا مشبوهة أو يعتقد أنه استُهدف بعملية احتيال على الإبلاغ عن الحادث من خلال القنوات الرسمية، بما في ذلك تطبيق شرطة دبي الذكي، أو منصة eCrime، أو بالاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة.

يأتي هذا التحذير ضمن حملة #احذر_الاحتيال المستمرة، التي تهدف إلى زيادة الوعي بتكتيكات الاحتيال المتطورة عبر الإنترنت.

تؤكد الشرطة على أهمية التحقق من شرعية مقدمي الخدمات قبل مشاركة البيانات الشخصية أو إجراء أي مدفوعات.