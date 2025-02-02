دبي: المواقع المستقبلية لخدمات التوصيل بطائرات"الدرون"

في ديسمبر 2024، تم الكشف عن أربعة طرق توصيل في واحة دبي للسيليكون، حيث أطلقت الإمارة أول خدمة توصيل من نوعها باستخدام الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط. وقالت هيئة الطيران المدني في دبي إن خدمات الطائرات بدون طيار ستكون متاحة في المستقبل في هذه المواقع: