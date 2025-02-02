دبي: المواقع المستقبلية لخدمات التوصيل بطائرات"الدرون"
كشفت دبي عن مواقع مستقبلية لخدمات الطائرات بدون طيار في مختلف أنحاء الإمارة، حيث تسعى الدولة إلى تسخير التقنيات المستقبلية لتقليل الازدحام المروري وزيادة الراحة للسكان.
في ديسمبر 2024، تم الكشف عن أربعة طرق توصيل في واحة دبي للسيليكون، حيث أطلقت الإمارة أول خدمة توصيل من نوعها باستخدام الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط. وقالت هيئة الطيران المدني في دبي إن خدمات الطائرات بدون طيار ستكون متاحة في المستقبل في هذه المواقع:
الخليج التجاري
ند الشبا
مركز دبي التجاري العالمي
حديقة أكوافينتشر المائية
مرسى دبي
مدينة دبي للانترنت
البرشاء
تلال الإمارات
وتم منح أول ترخيص لتوصيل الطائرات بدون طيار، والذي تضمن توصيل المنتجات مثل الأدوية، لشركة Keeta Drone في أواخر عام 2024. Keeta Drone، وهي شركة تابعة لشركة Meituan الصينية للتكنولوجيا والتجزئة، هي أول شركة صينية تعمل في مجال الخدمات اللوجستية للطائرات بدون طيار تحصل على ترخيص خارجي.
وكان سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل قد قدم الطلب الأول وقت الإطلاق.
قال سموه : "قبل عقد من الزمان، أطلقنا جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان لتشجيع الاستخدام الإيجابي لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار. واليوم، وصلنا إلى مرحلة مهمة مع الجاهزية التشغيلية لبدء عمليات تسليم الطائرات بدون طيار".
وقال محمد عبدالله لنجاوي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني إنه تمت مناقشة أفضل المواقع في وقت سابق، ونظام التسليم الذي تم اختباره لعدة سنوات سيصل إلى 33% من دبي بحلول عام 2030.