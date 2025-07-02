دبي: المطار في 15 دقيقة: مغامرة السفر بلا انتظار

أصل الآن مبكرًا قليلًا لأستمتع ببعض الوقت في الصالة. وإلا، ما زلت أعتقد أن الوصول إلى المطار لا يستغرق سوى وقت قصير. مع ذلك، يعتمد الأمر أيضًا على مدى الازدحام في المطار، وخاصةً في موسم العطلات.

يوم الثلاثاء، نشر مطار دبي (DXB) فيديو ساخرًا حول هذا التوجه، متسائلًا عن سبب المخاطرة بفوات الرحلة بينما يمكنهم الاستمتاع بمشروب ماتشا عند البوابة. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت طيران الإمارات تحذيرًا يطلب من المسافرين الوصول قبل ثلاث ساعات من موعد الرحلة خلال أوقات الذروة لمراعاة حركة المرور والحشود الكبيرة.

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، شهدت المنطقة العديد من الرحلات الجوية المتأخرة والملغاة لأسباب متعددة، ونصحت وكالات السفر المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم والوصول مبكرًا لتجنب المفاجآت غير السارة.

السلوك المحفوف بالمخاطر

مع ذلك، رفض بعض مسافري الجيل Z الاقتناع بهذا التوجه. تقول الإماراتية هند حسن إنها تُفضّل الوصول إلى المطار قبل الموعد المحدد بكثير، وأحيانًا قبل أربع ساعات من موعد الإقلاع.

قالت: "لطالما وصلتُ إلى المطار مبكرًا جدًا تحسبًا لأي طارئ قد يُسبب تأخيرًا. الوصول مُبكرًا يُهدئني، وأستمتع بالجلوس في صالة الانتظار بالمطار، مُشاهدةً المسافرين يمرون والطائرات تُقلع وتُهبط. لماذا يُريد أحدٌ الوصول قبل ٢٠ دقيقة من الصعود إلى الطائرة لمجرد التسرع والتوتر دون سبب؟"

قالت الشابة البالغة من العمر 22 عامًا إن هذا التوجه "مخاطرة"، ولا تفهم سبب إقدام الناس على ذلك. "يشجع هذا الأمر الناس على الوصول قبل دقائق قليلة من الصعود إلى الطائرة. لا أحد يستطيع التنبؤ بما قد يحدث خلال تلك اللحظات التي تسبق الوصول إلى المطار، وأي تأخير قد يُكلفك رحلةً مفقودة، وتكاليف باهظة."

محاولة تجربته

قال سواج جيري، وهو مستخدم تيك توك مقيم في دبي، إنه اختبر هذه النظرية دون قصد أثناء عودته من وطنه نيبال إلى الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا العام. ويتذكر قائلاً: "وصلتُ مبكرًا، ولكن عند مكتب تسجيل الوصول، أُبلغتُ أن باب الصعود على وشك الإغلاق. ركضتُ عبر المطار ووصلتُ إلى البوابة في أقل من 15 دقيقة".