دبي: المحكمة تبرئ سورياً من حيازة القنب وتؤكد على حقوقه الدستورية
تمت تبرئة رجل تم القبض عليه وبحوزته منتجات ملوثة بالقنب، حيث أكدت المحكمة على افتراض البراءة المنصوص عليها في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة وإعفاء المتهم من التهمة الأولى بموجب قانون مكافحة المخدرات في البلاد.
تم القبض على المواطن السوري في 3 مارس 2024 في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي بعد أن أشار ضباط الجمارك إلى أمتعته أثناء الفحص الروتيني بالأشعة السينية.
وعند التفتيش، اكتشف المسؤولون عددًا من السجائر الإلكترونية والمرشحات التي تحتوي على زيت القنب، وهي مادة مدرجة على أنها مادة مخدرة خاضعة للرقابة بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
تم القبض عليه ولكن تم الإفراج عنه بكفالة في اليوم نفسه.
وأكدت الاختبارات اللاحقة لبول الرجل وجود آثار رباعي هيدرو كانابينول (THC)، وهو المكون النشط في القنب، وعلى إثر ذلك تم اعتقاله في 5 أبريل.
أحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي بتهمة حيازة وتعاطي مادة الحشيش المخدرة.
وقررت المحكمة أن المنتجات المضبوطة تندرج تحت المادة 96 (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، والتي تنص على إعفاءات قانونية للأفراد الذين يتم العثور معهم على مواد مخدرة في أغذية أو مشروبات أو منتجات مماثلة عند نقاط الدخول المعتمدة، وهي جريمتهم الأولى.
أثناء المحاكمة، ادعى الرجل أنه اشترى السجائر الإلكترونية بشكل قانوني في أثينا دون معرفة تركيبها الكيميائي، وكان ينوي استخدامها للاستخدام الشخصي فقط.
ولم يتمكن التقرير الجنائي المقدم للمحكمة من تحديد ما إذا كانت المخدرات قد أضيفت إلى المنتجات بعد التصنيع أم أنها كانت جزءًا من حالتها الأصلية، مما دفع المحكمة إلى تفسير الغموض لصالح المدعى عليه.
وقالت المحكمة إن "الأدلة المقدمة لا تفي بمستوى اليقين المطلوب للإدانة"، مشددة على المبدأ الدستوري الذي ينص على أن كل متهم يُفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته بما لا يدع مجالاً للشك المعقول.
وبرأت المحكمة المتهم من تهمة حيازة مخدرات، وأحالت تهمة تعاطي المخدرات، التي تعد جنحة، إلى محكمة جنح دبي.