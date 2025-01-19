دبي: المحكمة تبرئ سورياً من حيازة القنب وتؤكد على حقوقه الدستورية

ولم يتمكن التقرير الجنائي المقدم للمحكمة من تحديد ما إذا كانت المخدرات قد أضيفت إلى المنتجات بعد التصنيع أم أنها كانت جزءًا من حالتها الأصلية، مما دفع المحكمة إلى تفسير الغموض لصالح المدعى عليه.