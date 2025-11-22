دبي: المؤبد والإبعاد لعربي ضبط متلبساً بحيازة الماريجوانا

أكدت السلطات مجددًا أن دبي تتبنى سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه جرائم المخدرات، محذرة من أن الاتجار أو الترويج للمخدرات - حتى بكميات صغيرة يمكن أن يؤدي إلى السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام في الحالات الشديدة