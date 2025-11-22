دبي: المؤبد والإبعاد لعربي ضبط متلبساً بحيازة الماريجوانا

قصت محكمة الجنايات في دبي على عربي بالسجن المؤبد وأمرت بإبعاده من الإمارات بعد قضاء عقوبته بتهمة الاتجار واستخدام الماريجوانا ومواد مخدرة أخرى.
تم تبرئة رجلين آخرين من الجنسية نفسها، كانا يشاركان المتهم الرئيسي في السكن، بعد أن لم تجد المحكمة أي دليل يربطهما بالنشاط غير القانوني.
وفقًا لوثائق المحكمة، تعود القضية إلى أبريل من هذا العام، عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات موثوقة تفيد بأن المتهم كان بحوزته ماريجوانا للبيع. وزُعم أنه خطط لبيع المخدرات لشرطي متخفي مقابل ١٠٠ درهم.
بعد تأكيد المعلومات، أصدرت النيابة العامة مذكرة لإجراء عملية مداهمة. قبض المحققون على الرجل متلبسًا أثناء تسليمه المخدرات مقابل المال. وأكد التحليل الجنائي أن المادة العشبية الصغيرة التي ضبطت معه كانت ٦١ جرامًا من الماريجوانا.
قال ضابط شرطة إن المتهم كان يعيش في شقة مشتركة في السطوة مع رجلين آخرين. وبعد الحصول على مذكرة تفتيش، داهم الضباط السكن حيث وجدوا الشريكين. وأظهرت التحقيقات أنهما لم يكن لهما أي علاقة بنشاط المخدرات وكانا يشاركان السكن فقط مع المتهم.
أثناء التفتيش، عثرت الشرطة على كيس بلاستيكي شفاف يحتوي على ماريجوانا وزجاجة سائل يشتبه في احتوائها على مواد مخدرة. وعند استجوابه، اعترف المتهم الرئيسي بحيازة المخدرات لكنه أصر على أنها للاستخدام الشخصي، نافياً أي نية للبيع أو الترويج لها.
أكدت الفحوصات الجنائية أن عينة بول الرجل تحتوي على مواد مخدرة متعددة. وخلصت المحكمة إلى أن الأدلة أظهرت نية الاتجار وليس مجرد استهلاك المخدرات.
لذلك أدانته المحكمة بتهمة الاتجار بالمخدرات واستهلاكها، وحكمت عليه بالسجن المؤبد، يليه الترحيل.
أكدت السلطات مجددًا أن دبي تتبنى سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه جرائم المخدرات، محذرة من أن الاتجار أو الترويج للمخدرات - حتى بكميات صغيرة يمكن أن يؤدي إلى السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام في الحالات الشديدة