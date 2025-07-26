دبي: المؤبد لتاجرَي كوكايين عربيين ..نهاية حاسمة لعملية بيع سريّة

أصدرت محكمة جنايات دبي حكماً بالسجن المؤبد على مواطنين عربيين بعد إدانتهما بالاتجار بالمخدرات. وأُلقي القبض عليهما خلال عملية مداهمة نفذتها شرطة دبي أثناء محاولتهما بيع الكوكايين لعميل سري.

وبحسب تفاصيل القضية، تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي معلومات استخباراتية موثوقة تُشير إلى حيازة أحد المتهمين لمواد مخدرة غير مشروعة وقصده بيعها. وبعد مراقبة دقيقة والتحقق من المعلومات، حصل ضباط الإدارة على إذن من النيابة العامة، ونفّذوا عملية دهم وتفتيش للقبض على المشتبه بهم متلبسين.

ونُفِّذت العملية بعد أن وثَّق ضباط مكافحة المخدرات الأموالَ المُعلَّمة، ونسَّقوا مع مصدرٍ انتحل صفةَ مشترٍ. وصل المشتبه به الرئيسي إلى الموقع المُتَّفق عليه على دراجةٍ ناريةٍ برفقة شريكه، الذي ظلَّ مُتأهِّبًا لمراقبة المنطقة.

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وعندما قام المشتبه به الأول بتسليم الكوكايين مقابل المال، تحرك فريق الشرطة. وألقى الضباط القبض على البائع، بينما حاول المشتبه به الثاني الفرار من مكان الحادث.

واعترف الموقوف بمعرفته بالشريك، مؤكدًا أنهما خططا معًا لبيع الكوكايين مقابل 700 درهم. واعترف بتنفيذ عملية البيع، وقال إن الرجل الآخر كان برفقته. كما اعترف المشتبه به بالتخلص من أموال الشرطة عند القبض عليه، ورفض تقديم عينة لتحليل المخدرات.

تم لاحقًا تعقب المشتبه به الثاني واعتقاله. وأدى تفتيش منزلهما إلى العثور على 32 حبة مخدرة وكمية من الكريستال ميث، زُعم أنهما كانا بحوزتهما للاستخدام الشخصي.

شهد ضابط شرطة دبي أن الفريق اتبع جميع الإجراءات القانونية، حيث انتحل أحد الضباط صفة المشتري. تم تحديد مكان اللقاء، وظهر المشتبه بهم بعد حوالي 40 دقيقة. أما المتهم الثاني، فقد تعمد الوقوف بعيدًا، وبدا حذرًا، ومسح المنطقة بنظره.

بعد دقائق من إتمام صفقة المخدرات، تدخّل رجال الشرطة وألقوا القبض على المشتبه به الأول. حاول الفرار وألقى المال على الأرض، لكن سرعان ما أُلقي القبض عليه. تعرّف لاحقًا على شريكه من صورة، وكشف أنه كان يتقاضى نصيبًا من أرباح كل عملية بيع. وعندما داهمت الشرطة منزلهما، عُثر على أشخاص آخرين في حالة سُكر.

وخلال جلسات المحكمة، جادل المتهمون بأن التحقيق يفتقر إلى المصداقية ويستند إلى أدلة غير كافية. إلا أن المحكمة رفضت ادعاءاتهم، مشيرةً إلى أن الضباط تصرفوا ضمن صلاحياتهم القانونية. وأضافت أنها راضية عن موثوقية الأدلة المقدمة، مشيرةً إلى أن إنكار المتهمين لم يكن سوى محاولة للتهرب من المسؤولية.