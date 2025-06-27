دبي: المؤبد لآسيوي بتهمة الاتجار بالمخدرات و6 أشهر لآخر للتعاطي

حكم على آسيوي يبلغ من العمر 45 عامًا تم التعرف عليه باسم "م.ك.س" بالسجن مدى الحياة لبيعه المخدرات لرجل آخر أثناء لقاء سيارة في منطقة جبل علي الصناعية في دبي.

كما قضت محكمة دبي الابتدائية على الرجل الثاني، الذي اشترى وتعاطى المخدرات، بالسجن ستة أشهر. وسيتم ترحيل الرجلين بعد قضاء عقوبتهما.

وفقًا لسجلات القضية، جرت عملية الاعتقال في ديسمبر من العام الماضي بعد ورود بلاغ إلى شرطة دبي يفيد بتعاطي المتهم الثاني وحيازته مواد مخدرة في المنطقة. وقد أكد المحققون هذه المعلومة، وحصلوا على مذكرة توقيف من النيابة العامة.

تعقب فريق من الضباط المشتبه به ووجدوه داخل سيارة مع"م.ك.س" . وعندما داهمتهما الشرطة وفتشوهما، عثروا بحوزتهما على مواد يُشتبه في أنها مخدرات. كما عُثر مع "م.ك.س" MKS على كيس بلاستيكي يحتوي على كمية أكبر من نفس المادة.

وعلى الفور تم اقتياد المتهمين إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم أخذ عينات من المواد المضبوطة، وتحويلها إلى المختبر الجنائي لإجراء التحاليل اللازمة.

وجهت للمتهم الأول ويدعى "م.ك.س"MKS تهمة حيازة المخدرات والاتجار بها، فيما واجه الرجل الثاني تهمة حيازة واستهلاك المخدرات.