دبي: العمل من المنزل لتخفيف الزحام المروري

أما "ميناك سينجوبتا"، فقد أكد أن ساعات العمل المرنة تتيح له قضاء وقت ممتع مع ابنته، حيث قال: "بما أن زوجتي أيضاً تعمل، فإن تواجدي في المنزل خلال النهار يشكل دعماً كبيراً لنا. فعلى سبيل المثال، عندما تعود ابنتي من المدرسة، أكون موجوداً هناك لاستقبالها من محطة الحافلات. تتيح لنا هذه اللحظات البسيطة التواصل وقضاء بعض الوقت معاً قبل أن أعود إلى العمل. كما يمكنني متابعة شؤون المنزل وإنجاز بعض المهام والتأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام، وهو أمر مريح لزوجتي نظراً لجدول عملها المزدحم".