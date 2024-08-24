دبي: الضجيج يؤثر سلباً على صحة الجيل Z العقلية

"وهذا يشير إلى أنه في حين تقدم التكنولوجيا حلاً مؤقتًا، فإن الجيل Z يسعى بشكل متزايد إلى تغييرات بيئية طويلة الأجل - مثل المساحات الخارجية الأكثر هدوءًا وإدارة الضوضاء بشكل أفضل في المدن - حتى لا يضطروا دائمًا إلى اللجوء إلى سماعات الرأس للهروب من الضوضاء الحضرية"، قالت جاناترا، مضيفة أن هذا يسلط الضوء على الرغبة المتزايدة في المدن لإنشاء مساحات طبيعية هادئة حيث يمكن للناس الاسترخاء دون التدخل المستمر للضوضاء الحضرية.