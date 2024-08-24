دبي: الضجيج يؤثر سلباً على صحة الجيل Z العقلية
كشفت دراسة أن التلوث الضوضائي يشكل مصدر قلق كبير لجيل Z في دبي، حيث يعتبره الكثيرون عاملاً مهماً ويؤثر على رفاهيتهم. ووجد البحث، الذي ركز على الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و23 عامًا، أن التلوث الضوضائي يؤدي إلى أعراض مثل التوتر والتعب وصعوبة التركيز.
وسيتم تقديم الدراسة، التي أجرتها شركة Urban C:Labs التابعة لشركة Buro Happold بالتعاون مع جامعة "هيريوت وات" في دبي، في مؤتمر"غنتر نويز" Inter-Noise 2024 في نانت بفرنسا.
بقيادة "بوجا جاناترا"، مستشارة الاستدامة الأولى وأخصائية الضوضاء والمحاضرة في جامعة هيريوت وات دبي، إلى جانب "جريجوري مالتسيف" و"كاثي وونغ" - المستشارين المقيمين في دبي وهونج كونج - ركز البحث على تجارب الجيل Z مع التلوث الضوضائي في دبي. هذه الفئة السكانية على دراية متزايدة بالصحة العقلية والعوامل البيئية التي تؤثر عليها، مما يجعل الدراسة ذات صلة خاصة.
وشارك طلاب الجامعة في تمارين رسم خرائط الضوضاء والاستطلاعات التي قيمت جودة نومهم وصحتهم العقلية، مما قدم رؤى حاسمة حول كيفية تأثير تلوث الضوضاء في المناطق الحضرية على حياتهم اليومية.
"وأوضحت جاناترا أن "النتائج كشفت أن ما يقرب من 70% من سكان دبي من الجيل Z حددوا التلوث الضوضائي كعامل مهم يؤثر على صحتهم، حيث صنفه 37% منهم على أنه مصدر قلق كبير. وسلطت دراستنا الضوء على الأعراض المتكررة بين المشاركين، مثل التوتر والتعب وصعوبة التركيز، مما يشير إلى وجود صلة قوية بين التعرض للضوضاء وقضايا الصحة العقلية".
وأشارت جاناترا أيضاً إلى أن البحث يؤكد على الارتباط بين الضوضاء وتلوث الهواء في المناطق الحضرية، وخاصة في بيئة دبي سريعة النمو. وقالت: "أظهرت البيانات أن غالبية الطلاب اعتبروا تلوث الضوضاء العامل البيئي الأكثر تأثيرًا، في حين أقر 88 في المائة منهم بأن الضوضاء وتلوث الهواء من القضايا الحرجة التي تؤثر على رفاهتهم. ويسلط هذا التهديد المزدوج الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات تخطيط حضري متكاملة تعالج الضوضاء وجودة الهواء للتخفيف من آثارهما المشتركة على الصحة العامة".
ويقول الباحثون إن الجيل Z، الذي غالباً ما يتم تجاهله في الدراسات الحضرية، أصبح الآن في طليعة من يعانون من العواقب غير المقصودة للتحضر السريع.
"مع النمو المستمر في المنطقة، أصبح الضجيج جانبًا لا مفر منه من الحياة اليومية. ويلقي هذا البحث الضوء على كيفية مساهمة التعرض للضوضاء في التحديات الصحية العقلية التي يواجهها الشباب اليوم"، كما قالت جاناترا.
التكنولوجيا ليست الحل
وعلى الرغم من شغف الجيل Z المعروف بسماعات الرأس التي تعمل على إلغاء الضوضاء، إلا أن ردود المشاركين في الاستطلاع كشفت عن وجهة نظر مختلفة. فقد أعرب العديد من الطلاب عن تفضيلهم لقضاء الوقت في مناطق أكثر هدوءًا وانفتاحًا بدلاً من الاعتماد باستمرار على سماعات الرأس لحجب الضوضاء.
"وهذا يشير إلى أنه في حين تقدم التكنولوجيا حلاً مؤقتًا، فإن الجيل Z يسعى بشكل متزايد إلى تغييرات بيئية طويلة الأجل - مثل المساحات الخارجية الأكثر هدوءًا وإدارة الضوضاء بشكل أفضل في المدن - حتى لا يضطروا دائمًا إلى اللجوء إلى سماعات الرأس للهروب من الضوضاء الحضرية"، قالت جاناترا، مضيفة أن هذا يسلط الضوء على الرغبة المتزايدة في المدن لإنشاء مساحات طبيعية هادئة حيث يمكن للناس الاسترخاء دون التدخل المستمر للضوضاء الحضرية.
كيف يمكن الحد من الضوضاء وتلوث الهواء في المدن؟
ويتطلب الحد من الضوضاء وتلوث الهواء تعزيز وسائل النقل العام الكهربائية والحد من استخدام المركبات الخاصة. ووفقا للباحثين، يمكن للمدن تطبيق معايير أكثر صرامة للانبعاثات والتحكم في الضوضاء في البناء والنقل، مع تشجيع استخدام التكنولوجيا الأكثر هدوءا في الصناعات. ويمكن أن يؤدي توسيع الوعي العام بتأثيرات التلوث إلى دفع ممارسات المعيشة الحضرية الأكثر استدامة.
ومع استمرار دبي في النمو والاستثمار في البنية التحتية للصحة العقلية، من المتوقع أن تساهم نتائج هذه الدراسة بشكل مفيد في المناقشات الجارية حول الصحة والرفاهية في البيئات الحضرية الحديثة. وقالت جاناترا: "إن العرض التقديمي في إنترنويز 2024 ليس فقط لقيمته الأكاديمية ولكن أيضًا لتداعياته العملية. إنه يمثل خطوة حاسمة نحو فهم كيف يمكن للمدن أن تتكيف مع تحديات التلوث الضوضائي، وخاصة للأجيال الشابة".
ويتماشى هذا البحث مع الأهداف الأوسع نطاقًا لأجندة دبي الاجتماعية 33، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة. كما تعد المبادرة جزءًا من إطار شامل قدمته هيئة الصحة بدبي، بتوجيهات من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس المجلس التنفيذي لدبي، لتعزيز الصحة العقلية للمجتمع.