دبي: السندات آمنة والذهب تأمين ضد الخسائر 2026

قال "موريس غرافير"، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني، يوم الاثنين، إن الأسواق العالمية ستكون أكثر تقلبًا بسبب التوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، مع كون السندات الرهان الأكثر أمانًا والذهب هو التأمين للحماية من الخسائر.
متحدثًا على هامش إطلاق 'توقعات الاستثمار العالمية السنوية لعام 2026'، اقترح أن يكون لدى المستثمرين محفظة متنوعة. "السندات ستكون الرهان الأكثر أمانًا. الذهب هو التأمين الذي تحتاج إليه، لأنه عالم خطير وهو عملة لا يمكنك طباعتها،” أضاف غرافير، مشيرًا إلى أن الأسواق الناشئة بشكل عام هي أيضًا أفضل رهان، من خلال السندات والأسهم، لأن لديها تقييمات أقل ونموًا أقوى.
سجلت أسعار الذهب رقماً قياسياً الشهر الماضي، حيث وصلت إلى 5,500 دولار للأوقية. لكن جني الأرباح دفع المعدن الثمين للانخفاض بمقدار 900 دولار للأوقية ليصل إلى حوالي 4,600 دولار للأوقية يوم الاثنين.
“سيكون عامًا شديد التقلب، بنفس تقلب العام الماضي، مع إمكانات صعود أقل، وأداء أقل. في العام الماضي، كان أداؤنا يتراوح بين 14 و 20 بالمائة؛ لن نحصل على ذلك على الإطلاق. لا توجد طريقة يمكننا بها تحقيق ذلك. سيكون الأفضل بين خمسة وعشرة بالمائة،” قال.
ضمن الأسواق الناشئة، أوصى كبير مسؤولي الاستثمار في بنك الإمارات دبي الوطني بسندات دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها “الأسهم القيادية ضمن الأسواق الناشئة." وقال إن الأسواق الناشئة تقدم عمومًا عوائد أعلى من الأسواق المتقدمة وهي أكثر أمانًا، مما يجعلها رهانًا آمنًا.
سيستمر التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والحرب الروسية الأوكرانية، والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى في التأثير على الأسواق في عام 2026.
“نبدأ عام 2026 بعدد من المجهول، خاصة على صعيد السياسات. إن المرونة الملحوظة لعام 2025 تبعث على الاطمئنان ولا تشير إلى مشكلة اقتصادية كلية وشيكة، لكن الرؤية منخفضة. ستواجه آفاق الاقتصاد العالمي تحديات بسبب عدم اليقين في السياسات على الصعيد المالي والنقدي والتجاري،” قال محللو بنك الإمارات دبي الوطني في التقرير المعنون “عيون مفتوحة على مصراعيها”.
يتوقع البنك الذي يتخذ من دبي مقراً له أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في عام 2026، متوقعاً تخفيفاً بمقدار 75 نقطة أساس.
“سيشهد عام 2026 مجلس الاحتياطي الفيدرالي محاطًا بالجدل الداخلي ويكافح للتعبير عن رأي توافقي. لم يتباطأ التضخم في الولايات المتحدة بعد إلى مستوى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمائة، لكنه تباطأ بشكل ملموس،” حسبما ذكر التقرير.
كما يتوقع أن تتباطأ التجارة العالمية في عام 2026، وأن تظهر اقتصادات مجموعة العشرين وضعًا ماليًا متوترًا.