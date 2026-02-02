دبي: السندات آمنة والذهب تأمين ضد الخسائر 2026

“سيكون عامًا شديد التقلب، بنفس تقلب العام الماضي، مع إمكانات صعود أقل، وأداء أقل. في العام الماضي، كان أداؤنا يتراوح بين 14 و 20 بالمائة؛ لن نحصل على ذلك على الإطلاق. لا توجد طريقة يمكننا بها تحقيق ذلك. سيكون الأفضل بين خمسة وعشرة بالمائة،” قال.