دبي: السجن 3 سنوات والإبعاد لهندي لمحاولته قتل زميله
قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن رجل ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألف درهم، بعد إدانته بمحاولة القتل إثر طعنه شخصاً آخر أثناء نزاع في سكن عمالي بدبي.
وقعت الحادثة في 30 ديسمبر 2023، في منطقة القوز الصناعية بدبي، حيث تطورت مشادة كلامية إلى عنف جسدي.
ووفقا لسجلات المحكمة، فإن المتهم والضحية، وكلاهما هنديان يقيمان في سكن مشترك، كانا يتناولان الكحول عندما اندلع شجار بعد أن أهان الضحية المتهم.
وذكر شهود عيان أن المتهم كان في حالة سكر واستل سكينا وطعن به المجني عليه في الصدر والوجه والبطن ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
وأكدت التقارير الطبية أن الضحية أصيب بطعنات سكين عميقة أدت إلى نزيف داخلي واستلزمت تدخلاً جراحياً عاجلاً.
كما زُعم أن المتهم البالغ من العمر 23 عاماً ركض إلى سكن العمال بعد الطعن وتسبب في اضطراب
وفور تلقي البلاغ، تحركت الجهات المعنية، وتم نقل الضحية إلى مستشفى راشد، حيث تبين أنه ينزف بشدة على الأرض.
وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهم، واستعادت السكين المستخدم في الهجوم.
وخلال المحاكمة، نفى المتهم نيته القتل، مدعيا أنه تصرف تحت تأثير الكحول وأنه لا يتذكر التفاصيل الكاملة للهجوم.
وشهد أحد زملاء المتهم الذي شهد الحادث قائلا: "كان المتهم في حالة سكر ويتصرف بغرابة، ويضحك بلا سبب في بعض الأحيان".
وأضاف أن "الضحية والمتهم كانا يجلسان بجوار بعضهما البعض في منطقة التدخين، وبعد ثوانٍ من تحويل انتباهي إلى هاتفي المحمول، بدأ كل منهما في الصراخ على الآخر، مما أدى في النهاية إلى الطعن".
كما أدان القضاة المتهمين بتهمة منفصلة وهي تناول الخمر والتسبب في اضطرابات في مكان عام.
وحكم عليه بالسجن ستة أشهر إضافية وغرامة قدرها 100 ألف درهم.
وأمرت المحكمة بترحيله بعد انتهاء مدة عقوبته.