دبي: السجن 3 سنوات والإبعاد لهندي لمحاولته قتل زميله

وأضاف أن "الضحية والمتهم كانا يجلسان بجوار بعضهما البعض في منطقة التدخين، وبعد ثوانٍ من تحويل انتباهي إلى هاتفي المحمول، بدأ كل منهما في الصراخ على الآخر، مما أدى في النهاية إلى الطعن".