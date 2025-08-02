دبي: السجن 3 أشهر والإبعاد لأسيويين لتعاطي المخدرات

قضت محكمة في دبي بسجن آسيويين ثلاثة أشهر وإبعادهما بعد قضاء مدة عقوبتهما بتهمة تعاطي المخدرات في سكن عمال بالمدينة.
كما فرضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي قيودًا إضافية على المتهمين، حيث مُنعوا من تحويل أو إيداع أي أموال، سواءً شخصيًا أو عن طريق الغير، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وستبقى هذه القيود المالية سارية لمدة عامين بعد انقضاء مدة عقوبتهم.
وتعود أحداث القضية إلى يناير/كانون الثاني من العام الجاري، عندما أبلغ مشرف في سكن عمال شرطة دبي، بعد أن لاحظ المتهمين في حالة غير طبيعية، ويتعاطون المخدرات.
استجاب الضباط على الفور للتقرير ووجدوا أن الرجلين بحوزتهما سيجارة تحتوي على مادة مخدرة مشتبه بها.
وفقًا لشهادة الشرطة، تم اعتقال المشتبه بهما، وأخذ عينات للتحليل. وأكدت النتائج أن المادة عبارة عن عشب مجفف مصنف كمخدر خاضع للرقابة، وأن الرجلين تناولا المخدرات.
خلال التحقيقات، اعترف المتهم الأول بأن السيجارة تخص المتهم الثاني. وأفاد الأخير للمحققين بأن زميلًا ثالثًا، أُلقي القبض عليه وحوكم على حدة، سلّم المخدرات مقابل 10 دراهم. وأضاف أن المخدرات سُلّمت من قِبل رجل أفريقي.
وقد أدانت المحكمة الرجلين بتهمة تعاطي المخدرات وأصدرت الحكم عليهما وفقا لذلك.