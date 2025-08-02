دبي: السجن 3 أشهر والإبعاد لأسيويين لتعاطي المخدرات

قضت محكمة في دبي بسجن آسيويين ثلاثة أشهر وإبعادهما بعد قضاء مدة عقوبتهما بتهمة تعاطي المخدرات في سكن عمال بالمدينة.

كما فرضت محكمة الجنح والمخالفات في دبي قيودًا إضافية على المتهمين، حيث مُنعوا من تحويل أو إيداع أي أموال، سواءً شخصيًا أو عن طريق الغير، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وستبقى هذه القيود المالية سارية لمدة عامين بعد انقضاء مدة عقوبتهم.