دبي: السجن 10 سنوات والإبعاد لأوروبي لحيازته مخدرات

حُكم على رجل أوروبي بالسجن 10 سنوات، وغرامة قدرها 100 ألف درهم، وأمر بترحيله بعد قضاء مدة عقوبته، بعد أن أدانته محكمة دبي بإدخال مواد مخدرة إلى الإمارات مخبأة داخل أمتعة سفره.

وبناءً على سجلات المحكمة الجنائية في دبي، اعترضت السلطات الرجل عند وصوله واكتشفت مواد محظورة مخبأة داخل حقيبته. خلال الاستجواب، نفى المتهم ارتكاب أي خطأ متعمد، مدعياً أن المخدرات وضعتها في حقيبته صديقته، التي تعيش معه في دولة آسيوية.

ووفقاً لرواية المتهم، قامت صديقته بتعبئة الحقيبة معتقدة أنه كان يسافر إلى مدينة أخرى داخل نفس البلد، حيث لا يُجرم تعاطي المخدرات. وأخبر المحققين أنها لم تكن تعلم أنه يسافر إلى الخارج وأنه لم يكن على علم بوجود المواد داخل أمتعته.

ورفض المدعون العامون هذا الادعاء، مجادلين بأن المسافرين مسؤولون قانونياً عن محتويات حقائبهم، خاصة عند دخول الإمارات العربية المتحدة، حيث تحكم قوانين صارمة استيراد المخدرات. وأكدت النيابة أن التفسير لا ينفي المسؤولية الجنائية وأن الأدلة أثبتت أن المتهم نقل المواد غير المشروعة عن علم.

وخلال المحاكمة، استعرضت المحكمة المواد المضبوطة وتقارير التفتيش والإفادات المسجلة أثناء التحقيق. وشددت النيابة على أن وجود المخدرات داخل الأمتعة الشخصية يشكل حيازة واستيراداً واضحين، بغض النظر عن ادعاءات تورط طرف ثالث.

وجدت المحكمة أن رواية المتهم للأحداث تفتقر إلى المصداقية وحكمت بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن محتويات حقيبته. وخلصت إلى أن جريمة استيراد المواد المخدرة قد ثبتت بما لا يدع مجالاً للشك وتستدعي عقوبة صارمة تتناسب مع خطورة الجريمة.

في حكمها، قضت المحكمة بسجن المتهم 10 سنوات، وفرضت غرامة قدرها 100 ألف درهم، وأمرت بترحيله بعد إتمام مدة العقوبة السجنية.

طعن المتهم في الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيدت لاحقاً الإدانة والعقوبات، مؤكدة أن محكمة الدرجة الأولى طبقت القانون بشكل صحيح وقيمت الأدلة.

تؤكد هذه القضية موقف الإمارات العربية المتحدة الصارم بشأن الجرائم المتعلقة بالمخدرات وتسلط الضوء على موقف المحاكم الثابت بأن المسافرين مسؤولون مسؤولية كاملة عما يحملونه عبر حدود البلاد. إن الادعاءات بأن المخدرات وضعت في الأمتعة من قبل شخص آخر لا تعفي الأفراد من المسؤولية، خاصة عند دخول ولاية قضائية تفرض عدم التسامح مطلقاً تجاه المخدرات.