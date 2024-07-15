دبي: الحبس والإبعاد لسارقي ذهب بقيمة800 ألف درهم

كما توسط في اتفاقيات لإقراض العمال لشركة مجوهرات أخرى، وتغيير عقود العمل وزيادة راتبه الشهري من 10000 درهم إلى 50000 درهم.

وقام المتهم الثاني، وهو مصري يبلغ من العمر 47 عاماً، بتسهيل توظيف شقيقه المتهم الثالث البالغ من العمر 41 عاماً، في الشركة.

ورتب أن يصل راتب شقيقه إلى 3500 درهم لكنه أودع مبلغاً إضافياً قدره 25000 درهم شهرياً في حسابه تحت نظام حماية الأجور. وفرّ المتهم الثالث من البلاد بعد حصوله على قرض يزيد عن 1.5 مليون درهم.