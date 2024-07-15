دبي: الحبس والإبعاد لسارقي ذهب بقيمة800 ألف درهم
حُكم على ثلاثة رجال بالسجن والإبعاد بتهمة سرقة ذهب تبلغ قيمته أكثر من 800 ألف درهم من شركة مجوهرات في دبي. واتهمت النيابة العامة في دبي المتهمين، وهما مصريان وهندي، بارتكاب جرائم في 28 سبتمبر 2023، في منطقة نايف بدبي.
وأوضح بيان الإتهام في محكمة جنايات دبي أنّ المتهمين الأول والثاني اختلسا ما مجموعه 824.604.17 درهماً من شركة المجوهرات التي كانا يعملان فيها، واستغلا صلاحياتهما في الشركة من خلال إنشاء ورشة سرية لصياغة الذهب وتوظيف عمال تحت اسم الشركة.
وتبين أنّ المتهم الثالث، الذي لا يزال طليقاً، قد حصل على مبلغ قدره 236.823 درهماً، مع العلم أنه حصل عليه من خلال الجرائم التي ارتكبها المتهمان الأولان.
وفي التفاصيل، توصلت المحكمة إلى أنّ المتهم الأول، هندي الجنسية يبلغ من العمر 35 عاماً، أنشأ ورشة سرية لصياغة الذهب دون موافقة الشركة، وقام بتشغيل عشرة عمال تحت اسم الشركة، ودفع رواتبهم من أموال الشركة.
كما توسط في اتفاقيات لإقراض العمال لشركة مجوهرات أخرى، وتغيير عقود العمل وزيادة راتبه الشهري من 10000 درهم إلى 50000 درهم.
وقام المتهم الثاني، وهو مصري يبلغ من العمر 47 عاماً، بتسهيل توظيف شقيقه المتهم الثالث البالغ من العمر 41 عاماً، في الشركة.
ورتب أن يصل راتب شقيقه إلى 3500 درهم لكنه أودع مبلغاً إضافياً قدره 25000 درهم شهرياً في حسابه تحت نظام حماية الأجور. وفرّ المتهم الثالث من البلاد بعد حصوله على قرض يزيد عن 1.5 مليون درهم.
أدلى ممثل أحد شركاء شركة المجوهرات بشهادته بأنّه تم كشف الجريمة في مايو 2023 بعد أن نبهه العمال إلى أنشطة مشبوهة، مثل شراء الذهب بأسعار مبالغ فيها.
وبعد التحقيق في الأمر، اكتشف ورشة الصياغة غير المرخصة وأبلغ شريكه بالمشكلة، مما أدى إلى اكتشاف المزيد من الأنشطة الاحتيالية.
وأكد تقرير المحاسبة الجنائية حدوث عمليات الاختلاس والاحتيال.
وأدين المتهمان الأول والثاني وحكم عليهما بالسجن ثلاثة أشهر. وتم تغريمهما بشكل مشترك بغرامة قدرها 824.604.17 درهماً. وأمر القضاة بإبعادهما بعد قضاء مدة عقوبتهما.
وحُكم غيابياً على المتهم الثالث بالسجن لمدة شهر وغرامة قدرها 236.823 درهماً مع الترحيل بعد القبض عليه.