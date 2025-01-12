دبي: السجن والإبعاد لباكستاني تحرش بطفلة في المصعد

وقال الأب في سجلات المحكمة: "بعد حوالي 15 دقيقة من ذهابي إلى السوبر ماركت في المبنى الذي نسكن فيه، اتصلت بي زوجتي وأبلغتني بالحادث. وقالت إن الرجل نزل من على سطح المبنى وكان لا يزال موجودًا".