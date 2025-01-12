دبي: السجن والإبعاد لباكستاني تحرش بطفلة في المصعد
أدانت محكمة دبي باكستانياً بتهمة الاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات في مصعد بناية سكنية في منطقة السوق الكبير بدبي.
ووقعت الحادثة في الأول من أبريل 2024 حوالي الساعة 7:30 مساءً عندما دخلت الفتاة المصعد للوصول إلى شقتها.
واقتحم المتهم شقتها، ودخل معها في محادثة غير مرغوب فيها، ثم لمسها بشكل غير لائق.
وأصيبت الضحية بالذعر والخوف، وأبلغت والدتها بالحادثة فور وصولها إلى شقتها.
اتصلت المرأة بزوجها وأبلغته بالحادثة.
وقال الأب في سجلات المحكمة: "بعد حوالي 15 دقيقة من ذهابي إلى السوبر ماركت في المبنى الذي نسكن فيه، اتصلت بي زوجتي وأبلغتني بالحادث. وقالت إن الرجل نزل من على سطح المبنى وكان لا يزال موجودًا".
وحضر والدها وواجه المتهم وأبلغ شرطة دبي، ما أدى إلى القبض عليه.
وأثناء الاستجواب، قالت الفتاة للمحققين إنها كانت تركض حول المبنى مع والدها ثم توجهت إلى المنزل بينما دخل والدها إلى السوبر ماركت في المبنى نفسه.
وقالت الفتاة في سجلات المحكمة: "داخل المصعد بدأ الرجل بالدردشة معي وسألني إذا كنت أمارس أي رياضة ولكنني تجاهلته".
"بعد أن تجاهله، أخبرني أنني سمينة ويجب أن أبدأ ممارسة الرياضة ثم لمسني."
خلال المحاكمة، اعترف المتهم بتواجده في المصعد مع الضحية، لكنه ادعى أن أفعاله كانت تهدف إلى تشجيعها على ممارسة الرياضة، نافيا أي نية خبيثة.
إلا أن المحكمة وجدت أن تصرفات المتهم تشكل هتكاً للحياء وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته.
وأصدرت المحكمة حكما بإدانة الرجل وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ثم ترحيله.