دبي: السجن المؤبد لماليزي بتهمة تهريب المخدرات
أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكما بالسجن المؤبد على رجل بعد إدانته بالاتجار في المخدرات وحيازة مواد مخدرة غير قانونية. وعادة ما تكون مدة السجن المؤبد في الإمارات العربية المتحدة 25 عاما.
كما حكمت على الرجل بغرامة قدرها 200 ألف درهم، وسيتم ترحيله بعد انتهاء مدة سجنه.
حيث ألقت جمارك دبي القبض على مواطن ماليزي يبلغ من العمر 47 عاماً بعد ضبط شحنتين تخفيان كميات كبيرة من مادة الكيتامين.
وتعود القضية إلى 15 ديسمبر 2023، عندما اشتبهت سلطات المطار في شحنة قادمة من بلجيكا، وعند التفتيش، عثرت على 2892 جراماً من المسحوق الأبيض مخبأة في فلتر مياه.
وبعد ذلك، وصلت شحنة ثانية من جنوب أفريقيا في 28 فبراير 2024، وهذه المرة في طرد يحمل علامة "قهوة وشوكولاتة وحلوى". وكشفت عمليات التفتيش عن وجود ما يقرب من 3638 جراماً من المسحوق الأبيض مخبأ تحت مسحوق بني في أربع حاويات بلاستيكية.
وأكد التحليل الجنائي أن المادة هي الكيتامين.
وفي 19 مارس 2024، وصل المتهم إلى فرع أرامكس الزهراء في دبي لاستلام الشحنة الثانية، وتم احتجازه من قبل ضباط الجمارك الذين كانوا يتربصون له.
خلال الاستجواب، قدم الرجل جواز سفر سنغافورياً، اشتبه الضباط في أنه مزور. وبعد مزيد من الاستجواب، اعترف بأن جواز السفر مزور، ثم قدم نسخة من جواز سفر ماليزي.
وبينما نفى المتهم تورطه في تهريب المخدرات خلال جلسات المحكمة، قدم ضباط الجمارك إفادات شهود وأدلة جنائية، وحكم القضاة على الرجل بالسجن المؤبد وفرضوا عليه غرامة قدرها 200 ألف درهم.
القضية الآن في محكمة الإستئناف.
: