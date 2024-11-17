دبي: السجن المؤبد لماليزي بتهمة تهريب المخدرات

وبعد ذلك، وصلت شحنة ثانية من جنوب أفريقيا في 28 فبراير 2024، وهذه المرة في طرد يحمل علامة "قهوة وشوكولاتة وحلوى". وكشفت عمليات التفتيش عن وجود ما يقرب من 3638 جراماً من المسحوق الأبيض مخبأ تحت مسحوق بني في أربع حاويات بلاستيكية.