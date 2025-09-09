دبي: الذهب ورقم قياسي جديد.. عيار 22 يرتفع إلى 408 دراهم للجرام

ومن المثير للاهتمام أن سعر الذهب عيار 21 يقترب الآن من 400 درهم، حيث ارتفع إلى 391.0 درهم للغرام صباح الثلاثاء. وافتتح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا عند 335 درهمًا.