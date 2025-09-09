دبي: الذهب ورقم قياسي جديد.. عيار 22 يرتفع إلى 408 دراهم للجرام

واصلت أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة في دبي، حيث قفز سعر عيار 22 نحو 3 دراهم للجرام ليصل إلى 408 دراهم عند افتتاح الأسواق اليوم الثلاثاء.
ارتفع اللون الأصفر بشكل متواصل خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات أن سعر الذهب عيار 24 قفز بنحو 3 دراهم إلى 440.5 درهم للجرام، بينما ارتفع سعر الذهب عيار 22 بنحو 2.75 درهم إلى 408 دراهم.
ومن المثير للاهتمام أن سعر الذهب عيار 21 يقترب الآن من 400 درهم، حيث ارتفع إلى 391.0 درهم للغرام صباح الثلاثاء. وافتتح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا عند 335 درهمًا.