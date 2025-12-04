دبي: الذهب عيار 14 يجذب محبي الألماس والزينة الميسرة

[ملاحظة المحرر: اكتشف أحدث أسعار الذهب هنا.]
إدخال سعر الذهب 14 قيراط في دبي والإمارات سيجذب بشكل رئيسي العملاء الذين يشترون المجوهرات المرصعة بالألماس وكذلك الذين يبحثون عن زينة أكثر تكلفة، وفقًا للجواهريين في دبي.
أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات (DJG) — أكبر هيئة تجارية لصناعة المجوهرات في دبي مع حوالي 600 عضو — الأسبوع الماضي عن سعر الذهب 14 قيراط لأول مرة في دبي، المعروفة باسم 'مدينة الذهب'، لمكانتها كمركز عالمي للذهب والمجوهرات.
صباح الخميس، كان يباع 14 قيراط بسعر 300.25 درهم للجرام في الإمارات، بأكثر من 200 درهم أرخص من سعر الذهب 24 قيراط وحوالي 85 درهم من 18 قيراط. مما جعل 14 قيراط أرخص نوع من الذهب في الإمارات.
وفقًا لأنيل دهاك، المدير العام لمجوهرات كنز، فإن إدخال الذهب 14 قيراط يمكن أن يجذب شريحة مختلفة، خاصة العملاء الذين يشترون بالفعل مجوهرات الألماس أو الألماس المصنع في المختبر، حيث يعمل الذهب كدعم معدني أكثر من كونه قيمة أساسية.
قال: “بالنسبة لهؤلاء المشترين، يوفر 14 قيراط تركيبات أكثر متانة ونقاط دخول سعرية أقل دون التأثير على مظهر القطعة.”
يعتقد شيراغ فورا، المدير العام لمجوهرات بافليه، أن الأسعار المنخفضة تجذب المشترين الأصغر سنًا، والمشترين لأول مرة، والعملاء المغتربين الذين يعرفون 14 قيراط.
“يمكن لنقاط الأسعار الأكثر تكلفة أن تزيد من مبيعات الوحدات، مما يدعم تجار التجزئة والمصنعين. يمكن لتجار التجزئة تقديم خيارات واضحة متدرجة — 22 قيراط للقيمة التقليدية، 18 قيراط للموضة الفاخرة، و14 قيراط للقطع اليومية المتاحة.
خلال العامين الماضيين، ارتفع الطلب على المجوهرات الأرخص بسبب وصول أسعار الذهب إلى مستوى قياسي في أكتوبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى العالم، مما جعل من الصعب على بعض المتسوقين شراء الحلي المعدنية الثمينة.
أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الثالث من هذا العام أن الطلب على المجوهرات المعدنية الصفراء في الإمارات العربية المتحدة انخفض إلى 6.3 طن خلال الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات مع وصول الأسعار إلى مستوى قياسي.
انخفض الطلب على المجوهرات الذهبية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025 بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي إلى 6.3 طن مقارنة بـ 7.1 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفض الطلب ربع السنوي بنسبة 18 في المائة.
كانت هذه أدنى مبيعات ربع سنوية للمجوهرات الذهبية منذ الربع الثالث من عام 2020، عندما بلغت المبيعات 3.8 طن.
كما أن ارتفاع أسعار الذهب كان يدفع الطلب على المجوهرات المرصعة بالألماس إلى الارتفاع في دبي والإمارات العربية المتحدة.
قال شامل أحمد، المدير العام للعمليات الدولية في مالابار للذهب والألماس، إن هناك تحولًا متزايدًا في تفضيلات المستهلكين نحو المجوهرات الخفيفة والمرتبطة بنمط الحياة - مدفوعًا أكثر بتغير الحساسيات التصميمية من اعتبارات السعر.
وأضاف: “العملاء من جيل الألفية وجيل زد في طليعة هذا الاتجاه، يبحثون عن قطع متعددة الاستخدامات ومعاصرة تكمل نمط حياتهم اليومي، بينما يتبنى حتى المشترون التقليديون بشكل متزايد هذه التصاميم الحديثة.”
