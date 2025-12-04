دبي: الذهب عيار 14 يجذب محبي الألماس والزينة الميسرة

إدخال سعر الذهب 14 قيراط في دبي والإمارات سيجذب بشكل رئيسي العملاء الذين يشترون المجوهرات المرصعة بالألماس وكذلك الذين يبحثون عن زينة أكثر تكلفة، وفقًا للجواهريين في دبي.

أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات (DJG) — أكبر هيئة تجارية لصناعة المجوهرات في دبي مع حوالي 600 عضو — الأسبوع الماضي عن سعر الذهب 14 قيراط لأول مرة في دبي، المعروفة باسم 'مدينة الذهب'، لمكانتها كمركز عالمي للذهب والمجوهرات.

صباح الخميس، كان يباع 14 قيراط بسعر 300.25 درهم للجرام في الإمارات، بأكثر من 200 درهم أرخص من سعر الذهب 24 قيراط وحوالي 85 درهم من 18 قيراط. مما جعل 14 قيراط أرخص نوع من الذهب في الإمارات.

وفقًا لأنيل دهاك، المدير العام لمجوهرات كنز، فإن إدخال الذهب 14 قيراط يمكن أن يجذب شريحة مختلفة، خاصة العملاء الذين يشترون بالفعل مجوهرات الألماس أو الألماس المصنع في المختبر، حيث يعمل الذهب كدعم معدني أكثر من كونه قيمة أساسية.

قال: “بالنسبة لهؤلاء المشترين، يوفر 14 قيراط تركيبات أكثر متانة ونقاط دخول سعرية أقل دون التأثير على مظهر القطعة.”