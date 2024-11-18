دبي :الذكاء الاصطناعي لضبط التدخين في وسائل النقل العامة

وأضاف شاكري: "يتضمن ذلك إدخال مؤشر تشغيلي شهري يغطي نظافة المركبات والسائق وتتبع الملاحظات المتعلقة بالنظافة لكل 100 ألف رحلة لسيارات هلا تاكسي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء استطلاعات رضا العملاء وتقييمات المتسوقين السريين، مع التركيز على نظافة المركبات والسائق، بشكل نصف سنوي بدءًا من عام 2025".