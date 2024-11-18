دبي :الذكاء الاصطناعي لضبط التدخين في وسائل النقل العامة
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الاثنين، أنها ستبدأ في استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن التدخين داخل سيارات الأجرة من خلال كاميرات مثبتة داخل السيارات.
ويُحظر التدخين في وسائل النقل العام في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، ولم تحدد هيئة الطرق والمواصلات التقنية التي سيتم استخدامها للكشف عن استخدام السجائر.
جاء ذلك فيما أطلقت الهيئة سلسلة من المبادرات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز خدمات سيارات الأجرة في مختلف أنحاء الإمارة.
أطلقت مرحلة تجريبية لاستخدام "معطرات الهواء عالية الجودة" في أكثر من 500 سيارة أجرة بالمطار.
وأكد مسؤول كبير أنه سيتم تكثيف حملات التفتيش على سيارات الأجرة لتعزيز نظافة المركبات بشكل أكبر.
وقال عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: إن المبادرات تتضمن تكثيف برامج التوعية والتدريب للسائقين والمدربين في الشركات ومدارس تعليم القيادة.
وستقوم الهيئة بتقييم أثر المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تحسين معايير نظافة سيارات الأجرة.
وأضاف شاكري: "يتضمن ذلك إدخال مؤشر تشغيلي شهري يغطي نظافة المركبات والسائق وتتبع الملاحظات المتعلقة بالنظافة لكل 100 ألف رحلة لسيارات هلا تاكسي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء استطلاعات رضا العملاء وتقييمات المتسوقين السريين، مع التركيز على نظافة المركبات والسائق، بشكل نصف سنوي بدءًا من عام 2025".