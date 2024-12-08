دبي: الحفيدة تدمج إرث "روبرتو كافالي" في أعمالها الفنية

وأضافت "راشيل"، ابنة كافالي ووالدة ماري: "أنا فخورة للغاية بماري وكل ما حققته. لقد كانت مبدعة دائمًا؛ حتى عندما كانت طفلة، كانت تعيد تصور ملابس دمى باربي الخاصة بها من خلال صنع ملابس جديدة من مواد مختلفة". بالنسبة لراشيل، كان رؤية أعمال ماري الفنية أمرًا ساحقًا لأنها عبرت بشكل جميل عن هويتها مع تكريم إرث العائلة العزيز بطبعة جلد النمر. "أنا أكبر معجبيها، وهي تجعلني فخورة كل يوم".