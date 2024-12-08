دبي: الحفيدة تدمج إرث "روبرتو كافالي" في أعمالها الفنية

نشأت "ماري آفا ياكوفيلو"، الطالبة البالغة من العمر 15 عاماً في دبي، محاطة بطبعات جلد النمر والأنماط الأيقونية التي تزين منزلها، وشهدت عن قرب القوة التحويلية للفن والتصميم. وهي حفيدة مصمم الأزياء الإيطالي الأسطوري "روبرتو كافالي"، وقد بدأت في ترك بصمتها الخاصة في عالم الفن.
عرضت ماري مؤخرًا صورة ذاتية لها في معرض فني أقيم في شارع السركال. وتضمنت قطعتها "تاجاً" من طبعة جلد النمر الشهيرة لكافالي يحيط برأسها - وهو زخرف مهم بالنسبة لها.
قالت طالبة الصف الثاني عشر في مدرسة "ريبتون دبي" لصحيفة خليج تايمز : "إن نقشة جلد النمر هي أكثر من مجرد نمط".
وأضافت: "الفن والموضة جزء من شخصيتي. لقد أظهرت لي مشاهدة أعمال جدي وأمي في مجال الموضة أن الإبداع يمكن التعبير عنه بعدة طرق. لقد علمني ذلك أن أرى الجمال والإمكانات في كل شيء من حولي".
وتمتلئ ذكريات طفولة ماري بمشاهد من ورشة عمل كافالي في فلورنسا، وهو المكان الذي شهدت فيه عن قرب القوة التحويلية للفن والتصميم. وقالت: "لقد ترك ذلك تأثيراً كبيراً عليّ - لقد نشأت وأنا أشعر وكأنني جزء من هذا العالم وأردت المساهمة فيه بطريقتي الخاصة".
وأضافت "راشيل"، ابنة كافالي ووالدة ماري: "أنا فخورة للغاية بماري وكل ما حققته. لقد كانت مبدعة دائمًا؛ حتى عندما كانت طفلة، كانت تعيد تصور ملابس دمى باربي الخاصة بها من خلال صنع ملابس جديدة من مواد مختلفة". بالنسبة لراشيل، كان رؤية أعمال ماري الفنية أمرًا ساحقًا لأنها عبرت بشكل جميل عن هويتها مع تكريم إرث العائلة العزيز بطبعة جلد النمر. "أنا أكبر معجبيها، وهي تجعلني فخورة كل يوم".
كان روبرتو كافالي، جد ماري لأمها، مصمم أزياء إيطالياً معروفاً بطبعاته الجريئة والغريبة، وخاصة طبعات الحيوانات مثل الفهد والحمار الوحشي، والتي أصبحت أسلوبه المميز.
أطلق علامته التجارية في أوائل سبعينيات القرن العشرين، واكتسب شهرة بفضل تقنياته النسيجية المبتكرة، بما في ذلك الدنيم المصقول بالرمل والترقيع الجلدي النابض بالحياة. وسرعان ما أسرت تصميماته المشاهير البارزين وعالم الموضة بجاذبيتها الفاخرة والحسية.
توسعت علامة كافالي التجارية لتشمل الإكسسوارات والعطور وديكورات المنزل، مع الحفاظ دائماً على جمالياتها الساحرة والمبهرجة. ولا يزال إرث كافالي يؤثر على الموضة المعاصرة، التي تشتهر بأسلوبها الجريء والفخم.
تعد راشيل نفسها مصممة أزياء تعمل في الشركة العائلية وفي جميع علامات كافالي التجارية، بما في ذلك الملابس الرجالية والإكسسوارات والملابس النسائية. دخلت صناعة الأزياء في سن مبكرة، مع إرث إبداعي متجذر في أجدادها، الذين كانوا رسامين وفنانين - حتى أن بعض أعمالهم معروضة في متاحف مرموقة مثل معرض أوفيزي في إيطاليا.
عندما كانت تكبر، كانت ماري محاطة بطبعات جلد النمر، وكان منزلها مزيناً بنمط مميز. وكانت تسافر كثيراً مع والدتها لزيارة ورشة عمل جدها في فلورنسا وتجربة الإثارة وراء الكواليس في عروض الأزياء الخاصة به.
قالت ماري إنها تسعى جاهدة لنسج تجاربها الشخصية وعواطفها في عملها، مستلهمة من فنانين مثل فريدا كاهلو وسيندي شيرمان. وقد استوحت مشروعها في شهادة الثانوية العامة الإلهام من استخدام كاهلو للصور الرمزية. وأوضحت: "كان إنشاء هذه الصورة الذاتية أشبه بمزج تراثي مع رؤيتي الشخصية".
وتخطط ماري للدراسة في مدرسة "سنترال سانت مارتينز"، إحدى أفضل مدارس الفنون في العالم، حيث تهدف إلى دراسة تصميم الأزياء والمنسوجات. وتقول: "هدفي الرئيسي هو أن أصبح رسامة أفضل وأن أواصل صقل مهاراتي"، وتتخيل مستقبلًا حيث يمكنها إنشاء علامة تجارية تجسد رؤيتها الفريدة، تمامًا كما فعل جدها.
لقد لعب تشجيع عائلتها دوراًحيويًا في رحلتها. قالت: "لقد جاءت التعليقات الأكثر أهمية من والدتي ومعلمة الفنون الخاصة بي، السيدة لو. لقد ذكّروني بأن الإبداع يجري في دمي".
في السنوات الخمس المقبلة، تأمل ماري أن تدرس تصميم الأزياء، وتواصل إرث جدها مع جعله خاصًا بها. ما هو طموحها؟ ابتكار فن وأزياء تمكن الآخرين من التعبير عن فرديتهم.
قالت: "أريد لعملي أن يلهم الناس لاحتضان إبداعاتهم الخاصة". ومع كل ضربة من فرشاتها وكل نمط تصممه، تفعل ماري ذلك تمامًا - تكريمًا لإرثها أثناء بناء إرثها الخاص.