دبي: الحصول على تصريح إعلان على المركبات
هل تملك شركة وتفكر في القيام بحملة دعائية عن طريق الإعلان على المركبات الخفيفة أو الدراجات النارية أو حتى المقطورات في دبي؟
وفقًا للقانون، فإن وضع ملصقات غير مصرح بها على المركبات يعد أمرًا غير قانوني في الإمارات العربية المتحدة وسيؤدي إلى غرامة قدرها 500 درهم. تجري الشرطة بشكل متكرر حملات توعية لإعلام سائقي السيارات بالقواعد المتعلقة بملصقات السيارات.
ومن الجدير بالذكر أنه في حين أن ملصقات السيارات غير المصرح بها محظورة، فإن الملصقات العاكسة على الجزء الخلفي من المركبات الثقيلة إلزامية، والفشل في عرضها قد يؤدي أيضًا إلى غرامة قدرها 500 درهم.
يمكن لأصحاب الشركات طلب الإذن للإعلان عن شركتهم على أنواع مختلفة من المحركات مع الالتزام بإرشادات معينة.
إطلع على المستندات المطلوبة والخطوات والرسوم والمبادئ التوجيهية الموضوعة للحصول على موافقة الإعلان على المركبات:
خطوات
قم بتسجيل الدخول إلى موقع هيئة الطرق والمواصلات باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
انقر فوق "التصريح" ثم "التصريح للمركبة".
قم باختيار خدمة "الإعلان على المركبات".
قم بتحميل المستندات المطلوبة الممسوحة ضوئيًا ثم ستتلقى رقمًا للمعاملة عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة.
بعد أن تقوم هيئة الطرق والمواصلات بدراسة الطلب فنياً، سوف تحصل على ردها على طلبك عبر الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة.
وفي حال الموافقة، سيتعين عليك سداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال نظام الإعلانات أو نقداً من خلال مراكز سعادة المتعاملين في أم رمول والبرشاء.
اطبع تصريحك عبر نظام الإعلانات.
المستندات المطلوبة
للمركبات التجارية والدراجات النارية:
تصميم إعلان للسيارة/الدراجة النارية من جميع الجهات ونموذج.
صورة من الرخصة التجارية الصادرة في دبي.
للمركبات الأخرى:
تصميم إعلاني للسيارة من جميع الجهات ونموذج.
خطاب طلب موجه إلى هيئة الطرق والمواصلات لإضافة ملصق إعلاني موضحاً فيه طبيعة النشاط.
صورة من الرخصة التجارية الصادرة في دبي.
للمقطورات وشبه المقطورات/مركبات الإعلان المتنقلة:
تصميم إعلاني للسيارة من جميع الجهات ونموذج.
صورة من الرخصة التجارية - نشاط إعلاني صادرة في دبي.
رسوم
========= [ملاحظة المحرر: أضف الجدول هنا] =========
وبالإضافة إلى هذه الرسوم، يتعين على المتقدمين دفع رسوم المعرفة والابتكار البالغة 20 درهماً، وتستغرق الخدمة من ثلاثة إلى سبعة أيام لإتمامها.
الشروط والأحكام
يجب أن لا تقل نسبة اللغة العربية عن 50% من محتوى الإعلان.
يجب أن يكون الاسم التجاري للشركة باللغة العربية مطابقًا تمامًا لما هو مذكور في الرخصة التجارية وملكية السيارة.
يشترط الحصول على موافقة إدارة التحقيق في شرطة دبي في حالة تغيير اللون الأصلي للمركبة.
إذا كان الإعلان يتعلق بالوساطة العقارية/العقارات، يتعين على العميل تقديم شهادة عدم ممانعة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
في حالة استئجار مركبة، يتعين على العميل تقديم شهادة عدم ممانعة من شركة التأجير لوضع الملصق.
بالنسبة للإعلانات على المقطورات وشبه المقطورات والمركبات الإعلانية المتحركة، يجب على العميل الحصول على موافقة إدارة ترخيص المركبات.
في حالة كانت الوكالة أجنبية، يجب أن يتم ختم الإعلان من قبل سفارة/قنصلية البلد المعني.
إذا كان الإعلان لعلامة تجارية، يجب على العميل تقديم ما يثبت ملكية العلامة التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد، أو شهادة عدم ممانعة للمالك.
تستفيد الشركات المسجلة في مؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خصم 50%، ويجب على الشركة إرفاق خطاب رسمي مع الطلب.
في حالة تغيير لون المركبة من أجل ملصق إعلاني، يجب على مقدم الطلب مراجعة هيئة الترخيص لتحديث بيانات المركبة بعد إضافة الملصق.
إرشادات التصميم
عند تصميم الإعلان يجب مراعاة النقاط التالية:
- لا يُسمح برموز التدخين بكل أشكالها.
- لا يسمح برفع أعلام الدول.
- لا يسمح بالشعارات أو الرموز الدينية.
- لا يسمح بالصور المخالفة للآداب العامة.
- لا يسمح باللغات الأخرى (باستثناء العربية والإنجليزية).
- لا يُسمح بالصور ثلاثية الأبعاد.
- لا يُسمح بالصور التي لأشخاص حقيقيين.
- لا يسمح بوضع الصور على الجزء العلوي الأمامي للمركبة.
- لا يجوز وضع الإعلان على الزجاج الأمامي للسيارة.
- لا يجوز إدراج الباركود في التصميم.
- الحد الأقصى لعدد الصور على كل جانب من جوانب السيارة هو 5.
- لا يجوز للشركة الإعلان عن نشاط غير مذكور في رخصتها التجارية.
- يجب على المتقدمين دفع مبلغ 100 درهم مقابل إصدار بدل فاقد أو تالف أو تعديل بيانات التصريح.