دبي: الحصول على تصريح إعلان على المركبات

يجب أن لا تقل نسبة اللغة العربية عن 50% من محتوى الإعلان.

يجب أن يكون الاسم التجاري للشركة باللغة العربية مطابقًا تمامًا لما هو مذكور في الرخصة التجارية وملكية السيارة.

يشترط الحصول على موافقة إدارة التحقيق في شرطة دبي في حالة تغيير اللون الأصلي للمركبة.

إذا كان الإعلان يتعلق بالوساطة العقارية/العقارات، يتعين على العميل تقديم شهادة عدم ممانعة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

في حالة استئجار مركبة، يتعين على العميل تقديم شهادة عدم ممانعة من شركة التأجير لوضع الملصق.

بالنسبة للإعلانات على المقطورات وشبه المقطورات والمركبات الإعلانية المتحركة، يجب على العميل الحصول على موافقة إدارة ترخيص المركبات.

في حالة كانت الوكالة أجنبية، يجب أن يتم ختم الإعلان من قبل سفارة/قنصلية البلد المعني.

إذا كان الإعلان لعلامة تجارية، يجب على العميل تقديم ما يثبت ملكية العلامة التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد، أو شهادة عدم ممانعة للمالك.

تستفيد الشركات المسجلة في مؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خصم 50%، ويجب على الشركة إرفاق خطاب رسمي مع الطلب.