دبي: اكتمال شارع الروية لتعزيزِ الربط بين المناطق السكنيةِ والأكاديمية

اكتملت الأعمال الإنشائية في شارع الروية في دبي، والذي سيخدم أربع مناطق رئيسية — منطقة ند حصة السكنية، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، وواحة دبي للسيليكون، وورسان 4.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن الانتهاء، مشيرة إلى أن الطريق الذي يبلغ طوله 3.5 كيلومتر سيربط الآن مباشرة شارع الشيخ محمد بن زايد بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بالقرب من واحة دبي للسيليكون وند حصة.