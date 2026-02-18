الإمارات

دبي: اكتمال شارع الروية لتعزيزِ الربط بين المناطق السكنيةِ والأكاديمية

شهد تطوير مسارات مخصصة للدراجات الهوائية تمتد لمسافة 2 كم لتعزيز أنماط الحياة الصحية واستخدام وسائل التنقل الخفيفة
دبي: اكتمال شارع الروية لتعزيزِ الربط بين المناطق السكنيةِ والأكاديمية
لاريب طارق أنور
تاريخ النشر

اكتملت الأعمال الإنشائية في شارع الروية في دبي، والذي سيخدم أربع مناطق رئيسية — منطقة ند حصة السكنية، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، وواحة دبي للسيليكون، وورسان 4.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن الانتهاء، مشيرة إلى أن الطريق الذي يبلغ طوله 3.5 كيلومتر سيربط الآن مباشرة شارع الشيخ محمد بن زايد بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بالقرب من واحة دبي للسيليكون وند حصة.

تضمن المشروع تحويل دوار هيئة المعرفة والتنمية البشرية الحالي في شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بالقرب من مدينة دبي الأكاديمية العالمية، وند حصة، وواحة دبي للسيليكون، إلى تقاطع بإشارات ضوئية لتعزيز السلامة المرورية.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

كما شهد المشروع تطوير مسارات مخصصة للدراجات الهوائية تمتد لمسافة 2 كيلومتر لتعزيز أنماط الحياة الصحية واستخدام وسائل التنقل الخفيفة.

يزيد المشروع من القدرة الاستيعابية لحركة المرور في شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بنسبة تصل إلى 40 بالمائة ويقلل وقت السفر إلى شارع الشيخ محمد بن زايد من 10 دقائق إلى 4 دقائق، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 60 بالمائة.

تدعم هذه التحسينات تدفق حركة المرور بشكل أكثر سلاسة وتعزز التنقل في جميع أنحاء المنطقة؛ ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 80,000 مقيم بحلول عام 2030.

شاهد: هل سئمت من ازدحام شارع حصة؟ مشروع جديد لهيئة الطرق والمواصلات يوسع المسارات لمضاعفة سعة الطريق دبي تفتتح جسراً جديداً بأربعة مسارات على شارع القدرة لتحسين حركة المرور هيئة الطرق والمواصلات في دبي's تكشف عن جسر مزين بالجداريات ومسارات للدراجات الهوائية بطول 4 كيلومترات في القوز

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com