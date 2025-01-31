دبي: اعتماد المتر المكعب لاستهلاك المياه اعتباراً من مارس
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن تغيير وحدة قياس استهلاك المياه.
وقالت الهيئة إنه اعتباراً من دورة فاتورة مارس 2025، ستتحول هيئة كهرباء ومياه دبي من استخدام الجالون الإمبراطوري إلى المتر المكعب كوحدة قياسية.
وجاء في منشور على موقع X: "يأتي هذا الانتقال امتثالاً لقرار مجلس الوزراء رقم (85) لعام 2023 والقرار الوزاري رقم (43) لسنة 2024، الصادرين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا، والذي يقضي بإيقاف استخدام وحدة الجالون الإمبراطوري (IG) في عدادات المياه في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يتماشى مع المرافق الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أعلنت الهيئة عن إيرادات تراكمية بلغت 23.5 مليار درهم خلال تسعة أشهر، وإيرادات قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 11.8 مليار درهم، وصافي ربح بعد الضريبة بلغ 5.5 مليار درهم. وتعد هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع مزود خدمات الكهرباء والمياه الحصري في الإمارة والمدرج في سوق دبي المالي.
وارتفعت الإيرادات المجمعة لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بنسبة 6.20% إلى مستوى قياسي بلغ 23.5 مليار درهم، وكان ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد. كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المجمعة لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بنسبة 4.71% إلى 11.8 مليار درهم.