دبي: اعتماد المتر المكعب لاستهلاك المياه اعتباراً من مارس

وارتفعت الإيرادات المجمعة لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بنسبة 6.20% إلى مستوى قياسي بلغ 23.5 مليار درهم، وكان ذلك مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد. كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المجمعة لهيئة كهرباء ومياه دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بنسبة 4.71% إلى 11.8 مليار درهم.