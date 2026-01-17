دبي: استوديو ذكي يحول "السيلفي" إلى بورتريه احترافي

يغير مفهوم جديد في دبي الطريقة التي يفكر بها الناس في التصوير الفوتوغرافي الاحترافي؛ حيث يقدم "سيلف سبيس" (self.space)، وهو استوديو للصور الشخصية الذاتية، تجربة فريدة تتيح للضيوف التقاط صور بورتريه عالية الجودة بأنفسهم دون وجود مصور في الغرفة، مع استخدام الذاء الاصطناعي لتحسين الصور النهائية.

لقد دخلتُ إلى "سيلف سبيس" بمزيج من الفضول والتشكيك. وبصفتي شخصاً غطى قصصاً لا حصر لها عن أنماط الحياة لصحيفة "خليج تايمز"، فقد رأيت نصيبي العادل من المفاهيم المبتكرة في دبي، ولكن استوديو للصور الشخصية بدون مصور؟ كان هذا أمراً يحدث لأول مرة. وما اكتشفته خلال زيارتي كان أكثر إثارة مما توقعت.

زارت "خليج تايمز" الاستوديو الجديد في دبي لترى عن كثب كيف تعمل هذه التجربة الفريدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

منذ لحظة وصولي، شعرتُ أن الأجواء مختلفة عن استوديوهات التصوير التقليدية؛ حيث تم الترحيب بي في مساحة مريحة وقُدم لي تعريف دافئ بالمفهوم.

الاستوديو، الذي يضم حالياً ثلاث غرف متميزة، مصمم مع وضع الخصوصية والراحة في الاعتبار. اخترتُ "الغرفة السوداء"، وهي مساحة مخصصة شعرتُ فيها أنها ملاذ شخصي أكثر من كونها استوديو تجاري.

كان هناك طاولة زينة مجهزة بكل ما يلزم لتعديلات المكياج وتصفيف الشعر، وعلاقة ملابس لتغيير الأزياء، بالإضافة إلى أدوات وكراسي مختلفة لاستلهام وضعيات تصوير متنوعة.

أكثر ما لفت انتباهي هو أناقة التكنولوجيا؛ حيث كانت هناك مرآة مستطيلة كبيرة تخفي الكاميرا تماماً. وبدلاً من التحديق في عدسة، لم أرَ سوى انعكاس صورتي.

بجانب المرآة، وُضعت شاشة تعرض كل صورة فوراً. وفي يدي، كان هناك جهاز تحكم صغير عن بعد بزر واحد لتشغيل الكاميرا. وكان هناك جهاز ثانٍ مطابق متاحاً إذا احتجتُ إلى مساعدة، مما يضمن عدم اضطراري لمغادرة المساحة الخاصة.

خلف الزجاج

بينما بدأت الجلسة، وجدت نفسي أقع في أنماط مألوفة؛ اتخذتُ وضعيات بزوايا أعرف أنها تنجح، وتعبيرات تدربتُ عليها. شعرتُ بذلك التوتر المعتاد الذي يأتي مع الوقوف أمام الكاميرا، حتى لو كانت تلك "الكاميرا" مخفية خلف الزجاج.

ولكن شيئاً ما تغير بعد حوالي خمس دقائق؛ فبدون وجود مصور يراقب، وبدون وجود أي شخص يحكم على الحركات أو يقترح تعديل وضعيتي، بدأتُ في الاسترخاء.

بدأ الارتباك الذاتي المستمر الذي يصاحب عادة جلسات التصوير في التلاشي. توقفتُ عن التفكير في كيف أبدو، وبدأتُ استمتع بمجرد الضغط على الزر والتجريب في الوضعيات. جربتُ زوايا لم أكن لأحاولها أبداً أمام مصور، وقمتُ بتعبيرات شعرتُ أنها حقيقية وليست مصطنعة.

عندما راجعتُ الصور على الشاشة، كنتُ مندهشة؛ فالصور التي كنتُ فيها أكثر استرخاءً وعفوية كانت بلا شك هي الأفضل، فقد التقطت شيئاً حقيقياً.