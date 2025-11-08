دبي: ازدحام متوقع خلال مهرجان «أنتولد» الموسيقي

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنبيهاً للسائقين بشأن احتمال حدوث تأخيرات مرورية خلال فترة إقامة مهرجان "أنتولد دبي" الموسيقي، الذي يُقام في "دبي باركس آند ريزورتس" خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر منصة "إكس" أن الازدحام المروري متوقع على طريق الخروج المؤدي إلى موقع الفعالية خلال أيام المهرجان، وذلك من الساعة الرابعة مساءً حتى الخامسة صباحاً في اليوم التالي.

وحثت الهيئة مستخدمي الطرق على التخطيط المسبق لرحلاتهم والانطلاق في وقت مبكر لتجنب التأخير وضمان انسيابية الوصول إلى وجهاتهم.