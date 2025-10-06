دبي: ارتفاع سعر الذهب عيار 22 إلى 439.5 درهماً

مع ارتفاع أسعار الذهب، يزداد الطلب على الحلي الصغيرة في دبي. إلا أن بعض المستثمرين يواصلون الاستثمار في المعدن النفيس، آملين في استمرار هذا الارتفاع في المستقبل القريب.