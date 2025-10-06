دبي: ارتفاع سعر الذهب عيار 22 إلى 439.5 درهماً

أسبوع جديد، ارتفاع قياسي جديد. افتتحت أسعار الذهب في دبي على ارتفاع قياسي جديد، حيث ارتفع سعر غرام عيار 22 قيراطًا إلى 439.50 درهمًا إماراتيًا صباح الاثنين.
وفي الإمارات، قفز سعر الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 474.5 درهم للجرام عند افتتاح الأسواق اليوم الاثنين، بينما ارتفع سعر الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 439.5 درهم للجرام بزيادة 5.75 درهم للجرام.
ومن بين الأنواع الأخرى، افتتح الذهب عيار 21 و18 عند 421.25 و361.25 درهم للجرام على التوالي.
وفي دبي، ارتفع سعر الذهب عيار 24 بنحو 158.25 درهم، بينما ارتفع سعر الذهب عيار 22 بنحو 146.5 درهم للجرام حتى الآن هذا العام.
مع ارتفاع أسعار الذهب، يزداد الطلب على الحلي الصغيرة في دبي. إلا أن بعض المستثمرين يواصلون الاستثمار في المعدن النفيس، آملين في استمرار هذا الارتفاع في المستقبل القريب.
تجاوز سعر الذهب في المعاملات الفورية سوق 3900 دولار في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، ليتداول عند 3939.53 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 9.15 صباحا بتوقيت الإمارات، مدفوعا بمخاوف إغلاق الحكومة الأميركية، وتوقعات متزايدة بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وانخفاض العملة اليابانية الين.
قال بنك HSBC العالمي إن المعدن الأصفر قد يتجاوز 4000 دولار للأوقية في الأمد القريب بسبب المخاوف الجيوسياسية وعدم اليقين المالي والتهديدات لاستقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقال البنك الذي يقع مقره الرئيسي في لندن في مذكرة "قد تستمر الارتفاعات حتى عام 2026، بدعم من عمليات الشراء في القطاع الرسمي؛ ويمكن أن يظل الطلب المؤسسي على الذهب كعامل تنويع قويا".