دبي: ارتفاع حاد في أسعار الذهب مع افتتاح الأسواق اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا حادًا طوال عطلة نهاية الأسبوع بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.5 إلى 3.75 في المائة يوم الجمعة.
صباح يوم الاثنين، ارتفع سعر الذهب عيار 24 قيراطًا إلى 521.25 درهمًا للجرام، وبيع عيار 22، 21، 18، و14 قيراطًا بسعر 482.75، 462.75، 396.75، و309.50 درهمًا للجرام، على التوالي. ارتفعت أسعار الذهب الفوري إلى 4,343.51 دولار في الساعة 10:15 صباحًا.
على النقيض من ذلك، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطًا 506.75 درهمًا للجرام يوم الأربعاء، قبل الإعلان عن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وفقًا لـ Vijay Valecha، المدير التنفيذي للاستثمار في Century Financial، يمكن أن يُعزى التحرك الحاد في أسعار الذهب إلى عدد من العوامل.
قال: "اشترت البنوك المركزية 410 أطنان من الذهب في النصف الأول من عام 2025، بقيادة أكثر من تلك الدول الناشئة التي شكلت معًا أكثر من 24 في المائة من متوسط الخمس سنوات حيث تواصل التنويع بعيدًا عن احتياطيات النقد الأجنبي."
قال: "لعبت السياسة النقدية أيضًا دورًا في انتعاش الذهب. قدم الاحتياطي الفيدرالي ثالث تخفيض متتالي في أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، مما كان إيجابيًا للذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المربحة. مع انخفاض العوائد على النقد والسندات، يشهد الذهب شراءًا عدوانيًا من البنوك المركزية ودعمًا من المستثمرين المؤسسيين."
وأشار أيضًا إلى أنه بعد التوقف في منتصف العام، عادت البنوك المركزية بقوة. وقال: "لقد اشتروا صافي 53 طنًا من الذهب في أكتوبر، وهو أعلى إجمالي شهري لعام 2025 حتى الآن." وأضاف: "البنك المركزي الصيني أضاف إلى احتياطياته لمدة 13 شهرًا على التوالي، والاحتياطيات الإجمالية الآن تبلغ حوالي 74.1 مليون أوقية. علاوة على ذلك، كانت البنوك المركزية تشتري حتى مع الذهب فوق 4,000 دولار للأوقية، مما يشير إلى أن نشاطها ليس حساسًا للسعر."
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من سبعة في المائة منذ نوفمبر. وتوقع فيجاي أنه مع بقاء 13 جلسة فقط في عام 2025، فإن المعدن الأصفر يتجه نحو نهاية العام بقوة، محافظًا على قربه من أعلى مستوياته على الإطلاق. وقال: "تبدو جميع العوامل متوافقة جيدًا مع السبائك، مما يجعل من غير المحتمل أن يضعف الدعم للذهب قبل نهاية العام."
في وقت سابق من هذا العام، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 525.25 درهم في 21 أكتوبر، قبل أن تنخفض بشكل حاد.