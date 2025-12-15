دبي: ارتفاع حاد في أسعار الذهب مع افتتاح الأسواق اليوم

وأشار أيضًا إلى أنه بعد التوقف في منتصف العام، عادت البنوك المركزية بقوة. وقال: "لقد اشتروا صافي 53 طنًا من الذهب في أكتوبر، وهو أعلى إجمالي شهري لعام 2025 حتى الآن." وأضاف: "البنك المركزي الصيني أضاف إلى احتياطياته لمدة 13 شهرًا على التوالي، والاحتياطيات الإجمالية الآن تبلغ حوالي 74.1 مليون أوقية. علاوة على ذلك، كانت البنوك المركزية تشتري حتى مع الذهب فوق 4,000 دولار للأوقية، مما يشير إلى أن نشاطها ليس حساسًا للسعر."