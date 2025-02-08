دبي: ارتفاع الإيجارات في ملاذ سياحي شهير 3 أضعاف منذ بداية الشتاء
لطالما كانت منطقة "هاف ديزرت"، الواقعة عند تقاطع طريق العين وطريق الإمارات، ملاذًا شتوياً مفضلًا للسكان الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بحفلات الشواء الصحراوية الهادئة. وفي كل عام، ومع انخفاض درجات الحرارة، تظهر مئات الخيام في المنطقة، مما يسمح للزوار بالاسترخاء والطهي والتواصل الاجتماعي تحت السماء المفتوحة.
ومع ذلك، شهد هذا الموسم ارتفاعًا حادًا في أسعار الإيجارات، ما ترك العديد من الزوار في حالة من المفاجأة وخيبة الأمل.
وقال جواد جعفري، وهو مهاجر إيراني يزور الموقع الصحراوي بشكل متكرر، إنه عانى من ارتفاع الأسعار هذا الشتاء. وقال جعفري: "في ديسمبر/كانون الأول، استأجرت خيمة لأصدقائي، وكلفني ذلك 100 درهم في الساعة. وشمل الإعداد الإضاءة ونظام الموسيقى والشواية والماء".
وأضاف جعفري: "لكن عندما حاولت حجز نفس الخيمة مرة أخرى مؤخراً، صدمت عندما اكتشفت أن السعر قفز إلى 300 درهم في الساعة".
وقال جعفري إنه بعد بعض المساومة، نجح حارس الخيمة في خفض التكلفة إلى 200 درهم في الساعة، لكنه لا يزال يشعر بضغط زيادة الأسعار. وأضاف: "أتفهم أن الطلب مرتفع، لكن مضاعفة السعر ثلاث مرات في غضون شهرين فقط أمر مبالغ فيه".
كما زار أحد السكان، "مانتوف خان"، الصحراء مع عائلته وأصدقائه لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. وقال خان: "كنا نأتي إلى هنا بانتظام خلال فصل الشتاء للاسترخاء والاستمتاع بوقت ممتع معًا. إنها تجربة رائعة، لكن ارتفاع التكاليف جعل من الصعب علينا زيارتها بنفس الوتيرة التي اعتدنا عليها".
وذكر خان أن مجموعته المكونة من عشرة أفراد اضطرت إلى تقسيم التكلفة لجعلها أكثر ملاءمة. وأضاف خان: "في السابق، كان بوسعنا البقاء لساعات دون القلق بشأن الميزانية، ولكن الآن، حتى بضع ساعات تشكل ضغطًا على نفقاتنا".
"ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب"
ويعزو القائمون على الخيام في الموقع ارتفاع الأسعار إلى الطلب المتزايد. وقال "عبد الرحيم أختر"، الذي يدير عدة خيام في المنطقة: "تم تحديد السعر في الأصل عند 300 درهم للساعة لهذا العام. ومع ذلك، في أكتوبر ونوفمبر، كان لدينا عدد قليل من الزوار، لذلك قدمنا خصومات".
وأضاف أختر: "مع وصول موسم الشتاء إلى ذروته في يناير، ارتفع الطلب بشكل كبير، ونحن الآن نتقاضى السعر الأصلي دون أي خصومات".
وسلط أحد المشرفين على الخيام الضوء على الفارق بين عدد الزوار في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع. وقال حميد جول: "خلال أيام الأسبوع، نادراً ما نستقبل عميلًا أو اثنين، ونفرض رسوماً تتراوح بين 50 إلى 100 درهم في الساعة لجذب الزوار. ولكن في عطلات نهاية الأسبوع، يكون الطلب أعلى بكثير، لذا نتقاضى السعر الكامل للتعويض عن الأيام الأكثر هدوءًا".
ورغم ارتفاع الأسعار، يواصل العديد من السكان التوافد إلى "هاف ديزرت" للاستمتاع بالتجربة الفريدة التي تقدمها. ومع ذلك، هناك من يعيد النظر في خطط عطلة نهاية الأسبوع أو يبحث عن أماكن بديلة حيث تكون الأسعار أكثر معقولية. وقال خان: "لقد استكشفنا مواقع أخرى على مشارف الشارقة وعجمان، حيث يمكننا التخييم مجانًا".