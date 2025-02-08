دبي: ارتفاع الإيجارات في ملاذ سياحي شهير 3 أضعاف منذ بداية الشتاء

وسلط أحد المشرفين على الخيام الضوء على الفارق بين عدد الزوار في أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع. وقال حميد جول: "خلال أيام الأسبوع، نادراً ما نستقبل عميلًا أو اثنين، ونفرض رسوماً تتراوح بين 50 إلى 100 درهم في الساعة لجذب الزوار. ولكن في عطلات نهاية الأسبوع، يكون الطلب أعلى بكثير، لذا نتقاضى السعر الكامل للتعويض عن الأيام الأكثر هدوءًا".