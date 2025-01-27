دبي: ارتفاع إيجارات العقارات التجارية قبل إطلاق المؤشر

وأوضح "بن بارغ": "لفترة طويلة، ظلت معدلات الإشغال في مناطق المكاتب الرئيسية أعلى من 95%، ممّا أدّى إلى ارتفاعات كبيرة في الإيجارات. ورغم الخطط لإضافة أكثر من 9 ملايين قدم مربع من مساحات المكاتب بحلول عام 2028 من خلال مشاريع تطوير رئيسية، مثل المرحلة الثانية من مركز الابتكار التابع لـ"تيكوم"، وبرج "ون زعبيل"، والمرحلة الثانية من برج "أبتاون" التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وبرج الوصل، ومركز دبي المالي العالمي 2.0، فإن العرض الحالي لا يزال غير كاف. ومن المتوقع أن يستمر هذا الخلل في المستقبل القريب، ممّا يحافظ على الضغط على كل من معدلات الإشغال وأسعار الإيجار".