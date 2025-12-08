دبي: ارتفاع أسعار الذهب في التداول المبكر اليوم

أظهرت بيانات مجموعة دبي للذهب ارتفاع سعر 24 قيراط بمقدار 1.25 درهم للجرام ليصل إلى 507.0 درهم للجرام صباح الاثنين.
من بين الأنواع الأخرى من المعدن الثمين، كانت أسعار 22 قيراط، 21 قيراط، 18 قيراط، و14 قيراط تباع عند 469.50 درهم، 450.25 درهم، 386.00 درهم، و301.00 درهم للجرام، على التوالي.
عالمياً، كان الذهب الفوري يتداول عند 4,209 دولار للأونصة، بارتفاع 0.27 في المائة في الساعة 9.15 صباحاً بتوقيت الإمارات، بسبب تراجع الدولار الأمريكي واستعداد المتداولين لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.
قال فيجاي فاليشا، رئيس الاستثمار في Century Financial، إن التركيز الرئيسي هذا الأسبوع سيكون على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (9-10 ديسمبر)، والذي من المتوقع أن يشهد فرصة بنسبة 87 في المائة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما تشير توقعات السوق.
قال: "نظرًا لأن الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار الأمريكي، فمن المتوقع أن يترجم أي خفض في الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض مماثل من قبل مصرف الإمارات المركزي، مما سيخفف من تكاليف الاقتراض ويمكن أن يؤثر إيجابياً على تقييم الأسهم، لا سيما في العقارات والبنوك".
قال أنطونيو دي جياكومو، كبير محللي السوق في XS.com، إن هناك توقعات بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة جديدة من خفض الفائدة قد تعززت.