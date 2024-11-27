دبي: ابتكار مطبخ آلي يغسل ويطهو الأطعمة تلقائياً
هل يمكن لروبوت أن يطهو؟ في هذا المطبخ الذكي، يمكنك إعداد وجبة كاملة بضغطة زر، دون الحاجة إلى تدخل بشري. المطبخ مزود بذراع آلية، وجهازي طهي سريع، ومخزن مليء بالمكونات.
يُعرض هذا الابتكار في مؤتمر(بيغ 5 غلوبال) "Big 5 Global"، وهو حدث مخصص لصناعة البناء، والذي انطلق يوم الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي.
صرّح الكابتن إحسان خالد، مؤسس ومدير شركة "تشيلي روبوتيكس"، قائلاً: "تتمتع الذراع الروبوتية بقدرة على غسل الأرز، وتقطيع الخضروات، وقليها، وطهي الأطباق في وعاء واحد. كما يمكنها تنبيهك عندما تنخفض كمية المواد الغذائية الأساسية في مخزنك، بل ويمكنها أيضاً طلب البقالة عبر الإنترنت إذا سمحت لها بذلك."
تم تطوير هذا المطبخ من قبل شركة (مطبخ تشيلي روبوتيكس) Chilly Robotics Kitchen الهندية، بالتعاون مع شركة (أوتوشيف روبوتيكس إنك) Autochef Robotics Inc. الأمريكية.
خلال عرض توضيحي في جناح الشركة، استعرض مطورو الجهاز كيفية استخدام (اوتوشيف) Autochef في إعداد أرز البيلاف. قام الجهاز بقلي البصل، وخلطه مع الخضروات الطازجة المفرومة، وغسل الأرز، ثم أضاف المرق وطبخ الطبق حتى يصبح جاهزاً.
شاهد الفيديو المرفق أدناه:
يمكن للمستخدمين التحكم في المطبخ عن بُعد عبر تطبيق مخصص، يتيح لهم برمجة الجهاز لطهي وجبة في وقت محدد. يبلغ سعر هذا الابتكار حالياً 40 ألف دولار (حوالي 147 ألف درهم).
يشغل المطبخ، المصمم بالألوان الأبيض والأسود والذهبي، مساحة 5×7 أقدام، وهو مصمم ليعمل بشكل مستقل. يتضمن الجزء المركزي ذراعاً آلية، ونظام شفط مدمج، ووعاءين للطهي السريع، وحاويات مخصصة. تحت المنضدة، توجد ستة أوعية لتخزين المكونات الطازجة مثل الخضروات والبروتين، بالإضافة إلى رفوف لتخزين الزيوت والصلصات.
قال الكابتن خالد: "عند رغبة العملاء في شراء المطبخ، يمكننا تخصيصه بحيث يكون قسم المكونات الطازجة داخل مبرد. بهذه الطريقة، يمكنهم تعبئته في الصباح قبل مغادرتهم إلى العمل، وبرمجة المطبخ لإعداد وجبة عشاء ساخنة عند عودتهم."
على اليسار، يوجد قسم للمواد الغذائية يحتوي على طبقتين من الأوعية. الطبقة العلوية مخصصة للمكونات الجافة والبقوليات، بينما تحتوي الطبقة السفلية على التوابل. وقال: "من المهم أن يملأ المستخدمون الجرار المخصصة للمكونات حسب التخصيصات. على سبيل المثال، يمكنهم تعيين التوابل 1 لتكون ملحاً. إذا قاموا بتعبئتها بالسكر عن طريق الخطأ، فإن الذراع الروبوتية لا تستطيع حالياً التمييز بينهما. وهذا هو أحد الأمور التي نعمل على تطويرها."
على يمين المطبخ، يوجد مخرج للمياه يستخدمه الذراع لغسل المكونات وإضافة الماء إلى الأطباق. وفي الزاوية، توجد فتحة مخصصة لملعقة مسطحة تُستخدم لقلي الأطعمة. وقال: "المطبخ قابل للتخصيص بالكامل ومصمم ليتناسب مع المطبخ الحالي. لدينا نظام مدمج لإمداد وتفريغ المياه، ولكن إذا رغب الناس في توصيله بإمدادات المياه في منازلهم، فهذا ممكن أيضاً".
وكان الكابتن خالد، الطيار المحترف، مهتماً بالطهي خلال جائحة كوفيد. ومع ذلك، لاحظ أن الطهي كان عملاً متكرراً يستغرق وقتاً طويلاً بلا داعٍ. وقال: "فكرت، إذا كان بإمكاننا أتمتة كل جزء آخر من حياتنا، فلماذا لا نجعل وجباتنا آلية؟ لذلك، جئت بفكرة هذا المطبخ الذي يمكنه تخصيص الوجبات وتكييفها لكل فرد من أفراد الأسرة وفقاً لاحتياجاته الغذائية".
استغرق الأمر منه ما يقرب من خمس سنوات من الاختبارات والتجارب للوصول إلى التصميم الحالي. وقال إنه في المرة الأولى التي اختبر فيها جهاز(اوتوشيف) Autochef، دعا صهره إلى المنزل. ويتذكر قائلاً: "كان أول طبق أعده هو المعكرونة. قامت زوجتي بتحضير قدر من معكرونة الدجاج احتياطياً في حال لم تكن معكرونة جهاز (اوتوشيف) Autochef جيدة. ومع ذلك، في ذلك اليوم كانت معكرونتي نظيفة تماماً، بينما كانت معكرونة زوجتي تحتوي على بقايا. عندها عرفت أنني نجحت في الأمر".
قال الكابتن خالد إنه تلقى بالفعل عدة طلبات لشراء المطبخ، الذي لا يزال في مرحلة الاختبار. وأضاف: "أتطلع إلى الشراكة مع مطوري العقارات في الإمارات العربية المتحدة لدمج هذا المطبخ في مشاريعهم الفاخرة. هذا هو مستقبل الطهي، ولذلك في مكان مثل دبي، أتوقع أن يكون الناس مهتمين به بشدة".