دبي: ابتكار مطبخ آلي يغسل ويطهو الأطعمة تلقائياً

يمكن للمستخدمين التحكم في المطبخ عن بُعد عبر تطبيق مخصص، يتيح لهم برمجة الجهاز لطهي وجبة في وقت محدد. يبلغ سعر هذا الابتكار حالياً 40 ألف دولار (حوالي 147 ألف درهم).

يشغل المطبخ، المصمم بالألوان الأبيض والأسود والذهبي، مساحة 5×7 أقدام، وهو مصمم ليعمل بشكل مستقل. يتضمن الجزء المركزي ذراعاً آلية، ونظام شفط مدمج، ووعاءين للطهي السريع، وحاويات مخصصة. تحت المنضدة، توجد ستة أوعية لتخزين المكونات الطازجة مثل الخضروات والبروتين، بالإضافة إلى رفوف لتخزين الزيوت والصلصات.