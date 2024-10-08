دبي: "إيما"تجد منزلاً جديداً بعد مقتل صاحبتها في لبنان

قالت نسرين، التي تعمل في مجال إنقاذ القطط منذ أكثر من 12 عاماً، إنها شعرت بالذهول من الدعم الهائل الذي تلقته من أجل إيما. وأضافت: "ليس من السهل دائماً نقل القطط إلى منزل جديد. ومع ذلك، في هذه الحالة، كان الناس حريصون على المساعدة. بالنسبة لي، كان ذلك دليلاً على رغبة الناس في تكريم أولئك الذين يعانون بسبب الصراع الإقليمي."