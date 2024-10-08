دبي: "إيما"تجد منزلاً جديداً بعد مقتل صاحبتها في لبنان
"عندما أصبحت القطة التي تدعى "إيما"، والتي تبلغ من العمر عامين، بلا مأوى بعد وفاة مالكتها في غارة جوية أثناء إجازته في لبنان، سارع مجتمع محبي القطط في دبي إلى إيجاد منزل جديد لها."
ونشر أفراد المجتمع الخبر على العديد من مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرسائل بحثاً عن مالك جديد. ووفقاً للمنقذة "نسرين سمارة"، وجدت إيما منزلاً جديداً في غضون 20 دقيقة بعد نشر قصتها على الإنترنت.
وقالت لصحيفة خليج تايمز: "بمجرد أن نشرت الرسالة، تلقيت عدة رسائل. وكان أول شخص تواصل معي هو مهاجر هندي مقيم في دبي، وكان لديه قطة واحدة بالفعل. ومع ذلك، كنت أعلم أن إيما قطة وحيدة، لذلك كنت مترددة بعض الشيء في إرسالها إلى منزل مع قطة أخرى. ثم اتصلت بي معلمة بريطانية لتخبرني أنها ترغب في تبني إيما. وفي غضون عشرين دقيقة من نشر الرسالة، وجدت منزل إيما الدائم."
قالت نسرين، التي تعمل في مجال إنقاذ القطط منذ أكثر من 12 عاماً، إنها شعرت بالذهول من الدعم الهائل الذي تلقته من أجل إيما. وأضافت: "ليس من السهل دائماً نقل القطط إلى منزل جديد. ومع ذلك، في هذه الحالة، كان الناس حريصون على المساعدة. بالنسبة لي، كان ذلك دليلاً على رغبة الناس في تكريم أولئك الذين يعانون بسبب الصراع الإقليمي."
إجازة لمدة اسبوعين
وبحسب نسرين، فقد اتصلت بها مربية حيوانات أليفة وأخبرتها عن إيما. وقالت: "سافرت صاحبة القطة إلى لبنان في سبتمبر/أيلول لمدة أسبوعين لزيارة أقاربها، وخلال فترة غيابها، طلبت من مربية الحيوانات الأليفة إطعام قطتها."
بعد مرور أسبوعين، لم تتلق مربية الحيوانات الأليفة أي أخبار من صاحبة القطة. وواصلت إطعام القطة مرتين يومياً بينما كانت تحاول يائسة التواصل مع صاحبة القطة.
وقالت نسرين: "كان هاتف صاحبة القطة مغلقاً، ولم تصلها أي من رسائل الجليسة. وقد أثار ذلك قلقها لأنها كانت تعلم مدى ارتباط صاحبة القطة بإيما. وسرعان ما علمت من أصدقائها أن صاحبة القطة قُتلت في غارة جوية. ولم يكن لديها أي أقارب في دبي، ولم يرغب زوجها السابق في تبني القطة."
تم إبلاغ مربية الحيوانات الأليفة بأنه سيتم إخلاء الشقة خلال بضعة أيام للمستأجرين الجدد، مما يعني أن إيما ستُطلق في الشوارع. وقالت نسرين: "لم أستطع تحمل الفكرة، ومع ذلك، لم تكن في وضع يسمح لها بتبني القطة. كانت لديها جميع مستندات إيما من الشقة، ولهذا السبب نشرت عنها في مجموعات مختلفة."
سعيدة وآمنة
وبحسب نسرين، فإن القطة مستقرة الآن في منزلها الجديد وهي سعيدة للغاية. وقالت: "لقد كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة على إيما، لكنها سعيدة للغاية بالتواجد بين الناس مرة أخرى وهي تستقر بسعادة في منزلها الجديد. لقد أرسل لي المالك الجديد صوراً ومقاطع فيديو لإيما وهي تبدو سعيدة للغاية".
وقالت إن لحظات مثل هذه تجعل إنقاذ القطط أمراً يستحق العناء بالنسبة لها. وأضافت: "هناك العديد من القطط المهجورة في الإمارات العربية المتحدة، وفي كل مرة أستقبل فيها قطة، أقوم بتعقيمها وتطعيمها، وأنفق من جيبي الخاص للقيام بذلك."
"في بعض الأحيان، يكون من الصعب العثور على منازل، خاصةً للقطط الضالة. وغالباً ما يتم تبني هذه القطط دولياً. وعندما يحدث ذلك، أدفع نصف الفاتورة، ويدفع الشخص الذي يتبنى القطة النصف الآخر. وآمل بصدق أن تفكر حكومة الإمارات العربية المتحدة في إنشاء ملجأ للقطط في البلاد لتلبية احتياجات هذه الحيوانات."