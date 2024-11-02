دبي: إماراتي يروج لفنون القتال الفلبينية القديمة

"لكن أن تصبح فنانًا قتاليًا ليس بهذه السهولة. لا يتطلب الأمر منك فقط أن تتمتع بالقوة البدنية والعقلية والانضباط والمرونة، بل يتطلب أيضًا قدرًا كبيرًا من القدرة على تحمل الألم. سيكون لديك العديد من الكتل المؤلمة على الأصابع. إنه أمر لا مفر منه. في بعض الأحيان تتعرض للضرب، لكنك تتحسن لاحقًا،" أضافت جاديا، التي تحتل الآن مرتبة الماجستير الكبير، وهو سابع أعلى لقب في FMA.