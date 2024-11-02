دبي: إماراتي يروج لفنون القتال الفلبينية القديمة
تعلم الإماراتي وائل الصايغ فنون الدفاع عن النفس الفلبينية القديمة، المعروفة شعبياً باسم أرنيس أو إسكريما أو كالي، منذ أكثر من 12 عاماً، ووقع على الفور في حب هذا الشكل القديم للدفاع عن النفس الذي نشأ في الفلبين.
"لقد تعرفت على فنون القتال الفلبينية أثناء دراستي في الخارج منذ حوالي 12 عاماً. لقد وقعت في حب الإسكريما وأردت مشاركتها مع مجتمعي في دبي"، هذا ما قاله الصايغ، مؤسس ومالك مركز العرين للفنون القتالية في القوز، لصحيفة خليج تايمز.
استضافت العرين - والتي تعني بيت الأسد أو عرين الأسد باللغة العربية - مؤخراً تجمعاً لمدربي وقادة وأساتذة الفنون القتالية الفلبينيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما استقطب الحدث، الذي أطلق عليه اسم "باجكاكايسا" (الوحدة باللغة الإنجليزية)، مهاجرين آخرين أرادوا معرفة المزيد عن التقنيات المسلحة وغير المسلحة المستخدمة في هذا الشكل القديم من الدفاع عن النفس المرتبط باستخدام العصي.
تقنيات الدفاع باليد المفتوحة
في هذا الحدث، سلط المعلمون الضوء على فن إينايان إسكريما، الذي نشأ في مدينة باجيو في شمال الفلبين، ويعلم الطلاب كيفية استخدام العصي المعروفة باسم يانتوك أو إسكريما أو أرنيس، بينما يتعلمون المزيد عن تقنيات الدفاع باليد المفتوحة. كما يُعرف بعض فناني الدفاع عن النفس الفلبينيين بقدرتهم على القتال بالأسلحة والأيدي الفارغة بالتبادل وتحويل الأشياء العادية إلى أسلحة دفاعية.
"هذا هو إرث الفلبينيين الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة في سبعينيات القرن العشرين. لقد انتقلت معرفة إينايان من جيل إلى جيل"، كما أشار الصايغ الذي أبدى أسفه أيضًا لأن عددًا قليلاً جدًا من الفلبينيين يدركون تراثهم في الفنون القتالية.
"قال الصايغ: "إن العديد من الإماراتيين متحمسون بشكل مدهش للفنون القتالية الفلبينية. اعتقد الكثير منهم أن الفلبين ليس لديها فنون قتالية أصلية، ولكن عندما علموا بوجود الأرنيس، أصبحوا يستخدمونها الآن حتى في الخدمات العسكرية والشرطية"، مضيفًا: "لقد ألهمهم هذا وكان هذا هو السبب الذي جعلني أقوم بتأسيس مدرستي لتقديم أفضل الفنون القتالية الفلبينية".
من بين الأجانب الذين يمارسون رياضة أرنيس، زانثيا أولباك، وهي طالبة أسترالية هندية تبلغ من العمر 21 عامًا. تقول: "لقد علمت والدتي بهذه الرياضة من خلال أخي الذي يلعب الجوجيتسو. لقد التقى بالمدرب وائل منذ سنوات عديدة وأوصى والدتي بممارسة الفنون القتالية وأعجبتني. يمكنني استخدام هذه التقنيات في الدفاع عن نفسي في المواقف التي تتعرض فيها سلامتي للخطر".
أساتذة الفنون القتالية الفلبينيون
أخذت جينالين جاديا، المقيمة في أبوظبي، إجازة من جدول أعمالها المزدحم للانضمام إلى زملائها من أساتذة الفنون القتالية الفلبينيين في الحدث. وقالت جاديا، التي تعمل كقائدة فريق في شركة تأمين، إنها تعلمت الفنون القتالية الفلبينية في الكلية ولم تتوقف عن ممارستها منذ ذلك الحين حتى عندما انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة منذ حوالي 15 عامًا.
"لم يكن هدفي في الواقع دراسة فنون القتال الفلبينية بل فنون القتال الأجنبية. لكن المدرسة التي التحقت بها عرضت عليّ هذه الفنون فأثار ذلك فضولي. وفي وقت لاحق، أصبحت أقدر هذه الرياضة. حتى أنني شاركت في بعض المسابقات وفزت بها خلال فترة وجودي في المدرسة"، كما تتذكر جاديا، التي تبلغ من العمر الآن 51 عامًا.
"لكن أن تصبح فنانًا قتاليًا ليس بهذه السهولة. لا يتطلب الأمر منك فقط أن تتمتع بالقوة البدنية والعقلية والانضباط والمرونة، بل يتطلب أيضًا قدرًا كبيرًا من القدرة على تحمل الألم. سيكون لديك العديد من الكتل المؤلمة على الأصابع. إنه أمر لا مفر منه. في بعض الأحيان تتعرض للضرب، لكنك تتحسن لاحقًا،" أضافت جاديا، التي تحتل الآن مرتبة الماجستير الكبير، وهو سابع أعلى لقب في FMA.
بصرف النظر عن وظيفتها العادية، تقوم أيضًا بتدريس FMA في صالة ألعاب رياضية في أبو ظبي. وكما هو الحال في دبي، فإن العديد من طلابها هم أيضًا أجانب. ولهذا السبب فهي تحث مواطنيها في الإمارات العربية المتحدة على استكشاف FMA.
وأضافت: "عندما كنت أعمل في دبي، كنت أقدم دروسًا مجانية في المتنزهات. ليس لدي طلاب فلبينيون. كلهم من الأجانب. بعضهم من المملكة العربية السعودية وكانوا يأتون إلى هنا لتلقي دروس قصيرة".
شارك إليسيو "بوي" كانيتي، 55 عامًا، وهو حائز على الحزام الأسود، نفس المشاعر مع جاديا. قال: "أود أن أشجع المزيد من الفلبينيين على تعلم فنون القتال. هذه هي ثقافتنا الوطنية التي يجب رعايتها والترويج لها عالميًا. فهي لا تعزز أسلوب حياة أكثر صحة فحسب، بل تعلمك أيضًا كيفية حماية نفسك في حالة حدوث موقف سيئ. سواء كنت صغيرًا أو كبيرًا، فلا يزال بإمكانك تعلم فنون القتال الفلبينية".
كما شارك كيف ساعدته الفنون القتالية في المواقف الصعبة. يتذكر كانييت: "ذات مرة، في الفلبين، كانت هناك مجموعة من أربعة رجال يهاجمونني"، مضيفًا: "هاجموني دون استفزاز، لكنني قاومت واستخدمت التقنيات التي تعلمتها من جدي وغيره من المعلمين الذين علموني كيفية استخدام قدمي ويدي للدفاع عن نفسي. لقد نجحت حتى بدون استخدام الأسلحة. لقد ركلتهم وتمكنت من هزيمتهم جميعًا".
قال السيد لويس ريمبيلو، 49 عامًا، وهو أحد الممارسين المخضرمين في مجال الطب الصيني التقليدي، إنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به للترويج للطب الصيني التقليدي في الفلبين وغيرها من البلدان التي يعمل بها العديد من الفلبينيين. وأكد أن "أرنيس متجذرة بعمق في ثقافتنا".
التنافس على الانضمام إلى الألعاب الأولمبية
اليوم، تم الاعتراف رسميًا بالأرنيس باعتبارها الرياضة الوطنية في الفلبين. وهي واحدة من الأحداث التنافسية في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا منذ عام 2005. وأشار ريمبيلو إلى أن الحكومة الفلبينية وغيرها من الداعمين للرياضة الفلبينية تضغط أيضًا لإدراج الرياضة الفلبينية في الألعاب الأولمبية مثل الملاكمة التايلاندية أو التايكوندو.
وأضاف ريمبيلو قائلاً: "يظهر أرنيس أيضًا في العديد من أفلام هوليوود مثل Bourne Identity".
ومن جانبه، أشاد القنصل العام الفلبيني مارفورد أنجليس بجهود المجموعة في الترويج لـ FMA. وقال إن الأرنيس يمكن أن يكون جسرًا جيدًا لتعزيز العلاقات بين الفلبينيين والإماراتيين، فضلاً عن الجنسيات الأخرى. وأضاف: "يتمثل دورنا في تضخيم جهود الفلبينيين ومدى براعتنا في هذا وكيف نقدر دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها وطننا الثاني. يجب أن نشارك معرفتنا مع جمهور أوسع حتى يتمكنوا من معرفة المزيد عن الثقافة الفلبينية".