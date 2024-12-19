الإمارات
دبي: إلغاء ترخيص شركة وساطة وشطبها من السجل
دعت الهيئة عملاء الشركة إلى تقديم طلباتهم للهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.
قررت السلطات المالية في الإمارات العربية المتحدة إلغاء ترخيص شركة وساطة مقرها دبي، حسبما ذكرت في إشعار يوم الخميس.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إلغاء ترخيص شركة "ونبرو إنترناشونال بروكيريدج دي إم سي سي"، وشطبها من سجل شركات الوساطة.
ودعت الهيئة عملاء الشركة إلى التقدم بطلباتهم إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار في حال عدم تمكنهم من الحصول على مستحقاتهم المالية، على أن يرفق مقدمو الطلبات المستندات الداعمة على البريد الإلكتروني enforcement@sca.ae.