دبي: إلغاء ترخيص شركة وساطة وشطبها من السجل

ودعت الهيئة عملاء الشركة إلى التقدم بطلباتهم إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار في حال عدم تمكنهم من الحصول على مستحقاتهم المالية، على أن يرفق مقدمو الطلبات المستندات الداعمة على البريد الإلكتروني enforcement@sca.ae.