دبي: إغلاق مسارات وطرق رئيسية الأحد لماراثون دبي

وينطلق المسار من مدينة جميرا خلف أكاديمية شرطة دبي، ويستمر باتجاه أبوظبي، ثم يستمر المسار على طول شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ثم ينعطف على نفس الطريق بعد مدينة الإعلام، ويستمر المتسابقون على نفس الطريق، متجهين نحو الشارقة.