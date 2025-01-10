دبي: إغلاق مسارات وطرق رئيسية الأحد لماراثون دبي
أطلعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السكان على المسار المرتقب لماراثون دبي وتأثيره على الطرق.
وطلبت الهيئة من جميع المسافرين التخطيط لرحلتهم وفقًا لذلك لتجنب التأخير.
وسينطلق الماراثون يوم الأحد 12 يناير 2025 من الساعة 6 صباحًا حتى 1 ظهرًا.
وينطلق المسار من مدينة جميرا خلف أكاديمية شرطة دبي، ويستمر باتجاه أبوظبي، ثم يستمر المسار على طول شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ثم ينعطف على نفس الطريق بعد مدينة الإعلام، ويستمر المتسابقون على نفس الطريق، متجهين نحو الشارقة.
ثم يواصل المتسابقون مسيرتهم على طول شارع جميرا، ويعبرون فندق جميرا بيتش، ثم يعودون من المعبر المؤدي إلى شارع المحمل. ويختتم الماراثون من نقطة البداية.
الطرق المعنية والمغلقة
ستتأثر العديد من الطرق خلال اليوم، إليكم القائمة:
شارع أم سقيم
شارع جميرا
شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
شارع النسيم
سيتم إغلاق جزء من شارع أم سقيم (الجزء الواقع بين شارع الوصل وشارع جميرا) اعتباراً من منتصف الليل.
وسيتم إدارة حركة المرور طوال السباق، من خلال مناطق عبور مخصصة على جانبي شارع جميرا وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
كما سيتم فتح مسار على طول الشارعين بعد مرور الرياضيين النخبة.
شاهد فيديو يوضح المسار بالكامل أدناه: