دبي: إغلاق مروري مؤقت لـ10 طرق لسباق الدراجات الهوائية
قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إن حركة المرور ستتوقف مؤقتا على 10 طرق اليوم الأحد بسبب "سباق ديوان حاكم دبي" لنخبة راكبي الدراجات الهوائية من الرجال.
وينطلق السباق عند الواحدة ظهراً، ويستمر لمدة 4 ساعات، ويختتم عند مسار الدراجات الهوائية في المرموم.
ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني مسار السباق، مشيرة إلى أن الطرق التي ستتأثر هي السيف، والرياض، والشيخ راشد، والشيخ زايد، والمجلس، وقصر زعبيل، وطريق العين دبي، وزايد بن حمدان، والقدرة، وسيح السلم.
وحثت السكان والزوار على التخطيط لرحلتهم مسبقًا لتجنب أي تأخير محتمل.
وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن إيقاف الحركة المرورية سيستمر لمدة 10 دقائق أثناء مرور الدراجات، على أن تستأنف الحركة المرورية فور مرور آخر دراج، كما سيتم إغلاق مسار القدرة للدراجات الهوائية أثناء السباق.
وينطلق السباق الذي يبلغ طوله 193 كيلومتراً من ديوان الحاكم في حي الفهيدي التاريخي، ويدعو الراغبين في المشاركة إلى التسجيل في قرية السلام قبل الساعة 12 ظهراً.
ويمر المسار عبر عدد من المعالم الأكثر شهرة في دبي، بما في ذلك مبنى جمارك دبي القديم، ووزارة الدفاع، وخور دبي، وشارع السيف، وحديقة الخور، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وبرواز دبي، وحديقة زعبيل، وشارع المستقبل، ومركز دبي التجاري العالمي، وأبراج الإمارات، ومتحف المستقبل، وبرج الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وقصر زعبيل، قبل أن يختتم في محمية المرموم.
المسابقة مفتوحة حصرياً لدراجي النخبة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويعد سباق ديوان حاكم دبي للنخبة من الرجال جزءاً من بطولة السلم للدراجات الهوائية، ويقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
بطولة السلام للدراجات الهوائية
انطلقت في ديسمبر الماضي منافسات النسخة التاسعة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، بسباق "سيف الشرف" المخصص للدراجات الهوائية الهواة الإماراتية.
وأقيم السباق احتفالاً بتخرج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة.
وتتضمن نسخة هذا العام من البطولة أيضًا سباق الصحراء يوم 9 فبراير وسباق السيدات يوم 16 فبراير.
(مع مدخلات من WAM)