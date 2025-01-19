دبي: إغلاق مروري مؤقت لـ10 طرق لسباق الدراجات الهوائية

ويمر المسار عبر عدد من المعالم الأكثر شهرة في دبي، بما في ذلك مبنى جمارك دبي القديم، ووزارة الدفاع، وخور دبي، وشارع السيف، وحديقة الخور، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وبرواز دبي، وحديقة زعبيل، وشارع المستقبل، ومركز دبي التجاري العالمي، وأبراج الإمارات، ومتحف المستقبل، وبرج الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وقصر زعبيل، قبل أن يختتم في محمية المرموم.