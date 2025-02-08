الصورة: RTA/X
الصورة: RTA/X
الإمارات

دبي: إغلاق مؤقت لـ 6 طرق لسباق "برج إلى برج 2025"

طلبت هيئة الطرق من السائقين التخطيط لرحلاتهم مسبقًا والانطلاق مبكرًا لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بسهولة.
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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم السبت، عن إغلاق بعض الطرق مؤقتاً يوم غدٍ الأحد 9 فبراير، بسبب سباق نصف ماراثون برج إلى برج 2025.

وسيقام سباق نصف ماراثون برج إلى برج 2025 من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 9:30 صباحًا.

وقالت هيئة الطرق والمواصلات إن بعض الطرق ستتأثر أثناء مدة السباق الذي يبلغ طوله 21.1 كيلومتر.

الطرق التي ستتأثر هي:

  • شارع المستقبل

  • طريق المركز المالي

  • شارع الصفا

  • شارع الوصل

  • جزء من شارع الثاني من ديسمبر

  • شارع جميرا

وطلبت الهيئة من السائقين أيضًا التخطيط لرحلاتهم مسبقًا والانطلاق مبكرًا لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بسهولة.

شاهد فيديو خريطة مسار الماراثون أدناه:

سيشهد السباق الأيقوني مشاركة المشاركين في ماراثون فريد من نوعه بين اثنين من عجائب الهندسة المعمارية - برج خليفة وبرج العرب.

وسينطلق الماراثون من "أجمل مبنى في العالم" - متحف المستقبل - ويتجه نحو شارع المستقبل ثم إلى شارع المركز المالي السفلي. وينتهي الماراثون خلف حديقة أم سقيم.

وسوف يمر المشاركون عبر مواقع شهيرة مثل شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي وشارع شاطئ جميرا.

Khaleej Times - Arabic Edition
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