دبي: إغلاق فندق تعرض لحريق ونقل النزلاء إلى مواقع قريبة
بعد اندلاع حريق في فندق في ديرة مساء الجمعة أدى إلى وفاة شخصين، أغلقت السلطات الفندق مؤقتاً، وتم نقل النزلاء إلى فنادق قريبة تعمل تحت الإدارة نفسها.
وزارت صحيفة خليج تايمز الموقع وتحدثت إلى موظفي الفندق، الذين قالوا إن المبنى أصبح الآن محظوراً على الجمهور. وقال أحد موظفي الفندق: "تم تقييد دخول المبنى، ولا يمكن لأحد الدخول باستثناء الموظفين".
واستدعى الحريق الذي اندلع في وقت متأخر من مساء الجمعة، استجابة سريعة من الدفاع المدني بدبي، الذي وصل إلى مكان الحادث في غضون دقائق من تلقي مكالمة الطوارئ. وعملت الفرق بسرعة على إخماد الحريق وإخلاء المبنى.
تم نقل الممتلكات
وفي حديث لصحيفة خليج تايمز ، قال موظفو الفندق إن المبنى تم إغلاقه وهو محظور حالياً. وأضافوا: "خلال الحريق، كان التركيز على ضمان سلامة الضيوف، الذين ترك العديد منهم متعلقاتهم الشخصية خلفهم".
وبحسب إدارة الفندق، تم نقل جميع النزلاء الذين كانوا يقيمون في المبنى المتضرر إلى فنادق قريبة. وقال موظفو الفندق: "لقد نقلنا النزلاء إلى فنادق أخرى في المنطقة نفسها ونقلنا أيضاً متعلقاتهم".
وذكر الموظفون أن النزلاء الذين لم يعودوا إلى الفندق بعد الحادث يمكنهم الذهاب واستلام متعلقاتهم. وأضاف الموظفون: "بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في استعادة متعلقاتهم، يمكنهم الاتصال بنا مع إثبات الحجز. وسيقوم أفراد الدفاع بمرافقتهم لجمع أغراضهم من غرفهم".
الحجوزات المستقبلية
ويتم إعادة توجيه الضيوف الذين قاموا بحجز غرف في الفندق في المستقبل إلى فنادقنا البديلة على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام. وقال موظفو الفندق: "لقد حرصنا على توفير الإقامة لجميع الضيوف الذين لديهم حجوزات مستقبلية في الفنادق القريبة تحت نفس الإدارة".
وبالإضافة إلى إغلاق الفندق، أغلقت السلطات مؤقتًا المطاعم والمتاجر في الطابق الأرضي من المبنى. وتم تطويق المنطقة المحيطة بالمبنى بالكامل بأشرطة الأمان بينما يستمر التحقيق في سبب الحريق.