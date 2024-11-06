دبي: إغلاق فندق تعرض لحريق ونقل النزلاء إلى مواقع قريبة

ويتم إعادة توجيه الضيوف الذين قاموا بحجز غرف في الفندق في المستقبل إلى فنادقنا البديلة على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام. وقال موظفو الفندق: "لقد حرصنا على توفير الإقامة لجميع الضيوف الذين لديهم حجوزات مستقبلية في الفنادق القريبة تحت نفس الإدارة".

وبالإضافة إلى إغلاق الفندق، أغلقت السلطات مؤقتًا المطاعم والمتاجر في الطابق الأرضي من المبنى. وتم تطويق المنطقة المحيطة بالمبنى بالكامل بأشرطة الأمان بينما يستمر التحقيق في سبب الحريق.