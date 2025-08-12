دبي: إعادة افتتاح شارع الإمارات بعد تطويره بالكامل

وبالمثل، ذكرت ريم القايدي، التي تتنقل من السيوح في الشارقة إلى مكتبها في القوز، أن أعمال البناء على شارع الإمارات قد أخرت وصولها إلى مكتبها ومنزلها قرابة 45 دقيقة. "في بعض الصباحات، شعرتُ وكأن حركة المرور لن تتوقف أبدًا. حتى أنني جربتُ طرقًا بديلة، لكنها كانت أسوأ. أنا سعيدة لأن هيئة الطرق والمواصلات قامت بهذا العمل على مراحل، مما أدى إلى إغلاق الطريق أمام حركة المرور."