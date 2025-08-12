دبي: إعادة افتتاح شارع الإمارات بعد تطويره بالكامل

سيتمكن مستخدمو شارع الإمارات من الاستمتاع براحة البال ابتداءً من 25 أغسطس، مع اقتراب أعمال إصلاح أحد أكثر الطرق السريعة ازدحامًا في دبي من الانتهاء. وقد عملت هيئة الطرق والمواصلات (RTA) خلال الشهرين الماضيين على إعادة بناء ورصف امتداد بطول 14 كيلومترًا في المدينة.
وفقًا لهيئة الطرق والمواصلات، يُنجز المشروع على مراحل لتجنب أي اختناقات مرورية كبيرة. وصرح عبد الله لوتاه، مدير إدارة صيانة الطرق والمرافق في مؤسسة المرور والطرق: "نُنجز كل 48 إلى 56 ساعة جزءًا من أعمال إعادة الإعمار، ويغطي حوالي 400 إلى 500 متر من الطريق. وبحلول 25 أغسطس، سيتم فتح جانبي الطريق السريع، مما يضمن انسيابية حركة المرور".
أوضح لوتاه أن قرار إعادة بناء الطريق جاء بعد أن رصدت مركبات التفتيش انخفاضًا في مؤشر جودة الرصف (PQI) إلى حوالي 85% في بعض الأجزاء، ويعزى ذلك أساسًا إلى حركة مرور الشاحنات الثقيلة. وأضاف: "هدفنا هو الحفاظ على جودة الرصف عند 90% أو أعلى. إذا انخفض المؤشر عن 90%، نقوم بتقييم الأضرار. في هذه الحالة، كان الاستخدام الكثيف هو الخيار الأمثل لإعادة البناء".
تضمنت عملية إعادة الإعمار إزالة 14 سم من سطح الطريق من المسارات السريعة واستبدالها بخمس إلى ست طبقات جديدة من الأسفلت لتحقيق أقصى قدر من السلاسة. أما المسارات البطيئة، الأقل حمولة، فقد حُفرت بعمق حوالي ثمانية سنتيمترات وأُعيد رصفها بطبقات أقل.
استخدمت هيئة الطرق والمواصلات سيارتي فحص متخصصتين خلال المشروع. إحداهما مزودة بكاميرات وأجهزة ليزر، وتقوم بمسح سطح الطريق بحثًا عن الشقوق والحفر، بالإضافة إلى 14 نوعًا آخر من عيوب الطرق.
تقيس المركبة الثانية انسيابية الطريق باستخدام مؤشر الخشونة الدولي (IRI). ساعدت هذه التقنية الفريق على تحديد الأجزاء التي تحتاج إلى صيانة وقائية وتلك التي تتطلب إعادة بناء كاملة.
قُسِّم المشروع، الذي يبلغ طوله 14 كيلومترًا، إلى عدة مراحل لضمان انسيابية حركة المرور. وصرح لوتاه: "عملنا على جانب واحد من الطريق في كل مرة، وأكملنا كل جزء بسرعة قبل الانتقال إلى التالي. وقد مكّنتنا هذه الطريقة من تقليل الإزعاج الذي قد يلحق بالركاب مع ضمان جودة إعادة الإعمار".
ويقول مستخدمو شارع الإمارات اليوميون إن أعمال الإصلاح تسببت في بعض التأخير، لكن معظمهم يتفقون على أن الإزعاج قصير الأمد سيكون يستحق العناء.
قالت حنان كاتب، المقيمة في الشارقة والتي تعمل مديرة تسويق في شركة سلع استهلاكية سريعة الاستهلاك في دبي: "أسافر من الشارقة إلى دبي يوميًا، وكان الشهران الماضيان صعبين. كانت التحويلات تُبطئني بما لا يقل عن 30 إلى 40 دقيقة كل صباح ومساء".
ذكر أن حركة المرور على طول شارع الإمارات في دبي كانت بطيئة للغاية خلال الشهرين الماضيين، واستغرقت وقتًا طويلاً. "لكن إذا أصبح الطريق أكثر سلاسة وأمانًا بعد 25 أغسطس، فسأكون سعيدًا بالعودة إلى وقت سفري المعتاد."
وبالمثل، ذكرت ريم القايدي، التي تتنقل من السيوح في الشارقة إلى مكتبها في القوز، أن أعمال البناء على شارع الإمارات قد أخرت وصولها إلى مكتبها ومنزلها قرابة 45 دقيقة. "في بعض الصباحات، شعرتُ وكأن حركة المرور لن تتوقف أبدًا. حتى أنني جربتُ طرقًا بديلة، لكنها كانت أسوأ. أنا سعيدة لأن هيئة الطرق والمواصلات قامت بهذا العمل على مراحل، مما أدى إلى إغلاق الطريق أمام حركة المرور."
بمجرد انتهاء العمل، ستصبح قيادتي اليومية أسرع وأقل إرهاقًا. أنا سعيد لأنني سأصل إلى المنزل أسرع من الوقت الحالي.
قال لوتاه إن الطريق المُعاد بناؤه لن يُحسّن راحة القيادة فحسب، بل سيُقلل أيضًا من تآكل المركبات. وأضاف: "الطريق السلس يعني اهتزازًا أقل، واستهلاكًا أقل للوقود، وتجربة قيادة أفضل بشكل عام. نريد أن تظل طرقنا الأكثر أمانًا وموثوقية في العالم".
بحلول 25 أغسطس، يمكن لسائقي السيارات أن يتوقعوا أن تكون جميع المسارات باتجاه الشارقة وأبو ظبي مفتوحة بالكامل، مما يؤدي إلى استعادة تدفق حركة المرور الطبيعية وجعل التنقل اليومي أكثر سلاسة لآلاف السائقين.